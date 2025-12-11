FPÖ – Linder: „Jörg Haiders Hartnäckigkeit machte den Weg für den Koralmtunnel frei!“

Wien (OTS) -

In der heutigen Fragestunde des Nationalrats betonte FPÖ-NAbg. Maximilian Linder die herausragende Bedeutung des Koralmtunnels für Kärnten, Österreich und den gesamten europäischen Raum. Er stellte klar, dass dieses Jahrhundertprojekt nicht nur eine regionale Verbesserung darstellt, sondern eine strategische Achse schafft, die die Ostsee mit der Adria verbindet und damit eine der wichtigsten Nord-Süd-Routen Europas stärkt.

Linder erinnerte ausdrücklich daran, dass der Koralmtunnel ohne den entschlossenen politischen Einsatz von Jörg Haider in dieser Form nicht Realität geworden wäre. „Ohne Haider gäbe es diesen Tunnel nicht,“ so Linder. Haiders Hartnäckigkeit, seine politische Durchsetzungskraft und seine Fähigkeit, Kärntens Anliegen auf Bundesebene sichtbar zu machen, waren entscheidend dafür, dass das Projekt im nationalen Infrastrukturprogramm die notwendige Priorität erhielt.

Linder unterstrich, dass der Koralmtunnel weit mehr ist als ein Tunnelbauwerk: „Er ist eine europäische Lebensader, die wirtschaftliche Impulse setzt, Mobilität neu definiert und Kärnten als Drehscheibe zwischen Alpen und Adria positioniert. Gerade heute zeigt sich, wie wichtig mutige Entscheidungen und vorausschauende Politik waren - und weiterhin sind.“

„Haiders Weitblick und sein unermüdlicher Einsatz haben dieses Projekt möglich gemacht. Der Koralmtunnel ist ein Vermächtnis, das Kärnten und Europa nachhaltig verändern wird,“ betonte Linder.