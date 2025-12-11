SPÖ-Erasim: Kampf gegen Teuerung für Tourismusland Österreich existenziell wichtig

Wien (OTS) -

Zum heutigen Hilferuf der Hotelier-Vereinigung bezüglich der stark rückläufigen Buchungslage bei Stammkund:innen aus Deutschland hält SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim fest: „Die hohen Kosten schlagen natürlich auf die Preisgestaltung für Hotelaufenthalte durch. Bisher konnte die Branche das ganz gut verkraften, aber wenn preissensible Kund:innen beginnen, auszubleiben, sehen wir, wie wichtig der Kurs der Bundesregierung ist, gegen die Preissteigerungen vorzugehen.“ ****

Die SPÖ-Abgeordnete betont: „Im Bereich der Lebensmittel haben wir mit der Auszeichnungspflicht von Mogelpackungen und der besseren Kennzeichnung der Liter- oder Kilopreise sowie dem Auftrag des Parlaments an die Bundesregierung, innerhalb der EU gegen den sogenannten Österreich-Aufschlag zu kämpfen, erste Schritte gesetzt.“ An den Handel appelliert Erasim, die Preise im Sinne der Konsument:innen zu senken: „Die Lebensmittelkonzerne schreiben Rekordgewinne, während ihre Kund:innen mittlerweile jeden Euro zweimal umdrehen und sogar immer mehr kommerzielle Anbieter durch die hohen Preise in Schwierigkeiten geraten. Senken Sie endlich großflächig die Preise und helfen Sie mit, den Konjunkturmotor wieder zu starten.“

Abschließend verweist Erasim darauf, dass die Bundesregierung dem Nationalrat zur Senkung der Energiepreise das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz, ein neues Energiearmuts-Definitionsgesetz sowie eine Abänderung des Energie-Control-Gesetzes vorgelegt hat, wodurch der Strommarkt flexibler auf Preisänderungen reagieren kann und gesunkene Preise rascher an die Endkund:innen weitergegeben werden können. (Schluss) eg/bj