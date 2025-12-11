SPÖ-Himmer/Oxonitsch: Schulrechtsreform stärkt Schutz von Kindern

Wien (OTS) -

SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer und SPÖ-Integrationssprecher Christian Oxonitsch begrüßen die heute im Nationalrat behandelte Schulrechtsreform als „wichtigen Schritt für mehr Kinderschutz, Fairness und pädagogische Klarheit an Österreichs Schulen“. Beim im Regierungsprogramm vereinbarten Verbot des Kinderkopftuchs geht es darum, allen Kindern in Österreich die gleichen Chancen zu ermöglichen und effektive Begleitmaßnahmen zu setzen, so die Abgeordneten. Sie betonen, dass Bildungspolitik niemals eine Bühne für Ausgrenzung sein dürfe. „Im Fokus muss die Stärkung von Mädchen in allen Bereichen stehen. Dazu gehört auch wirkungsvolle Burschenarbeit. Wir wollen die Schulen zu einem Ort der Sicherheit machen, wo sich jede und jeder selbstbestimmt entfalten kann. Kein Mädchen soll dabei dem Zwang ausgesetzt sein, ein Kopftuch tragen zu müssen“, so SPÖ-Integrationssprecher Oxonitsch. ****

Ein wesentlicher Teil der Reform ist die Neuregelung der Begleitung von Kindern nach einer Suspendierung vom Unterricht. Eine Suspendierung sei kein Routinevorgang, sondern ein deutliches Signal, dass der Unterrichtsalltag nicht mehr möglich ist, so Himmer: „Eine Suspendierung darf niemals bedeuten, dass ein Kind plötzlich auf sich allein gestellt ist. Genau hier setzt die Reform an: Mit einer professionellen Suspendierungsbegleitung wird sichergestellt, dass dieser Zeitraum nicht zu einem Vakuum wird. Kinder und Jugendliche bekommen eine Ansprechperson. All das kann bewirken, dass junge Menschen verstehen, reflektieren und gestärkt zurückkommen.“

Zentrales Element sei zudem das neu eingeführte verpflichtende Perspektivengespräch vor einem Schulabbruch. Anstelle von Schuldzuweisungen stehen Beratung und echte Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt, so Himmer. „Schulabbrüche stehen Zukunftschancen im Weg. Unser Ziel muss daher eine Reduzierung dieser sein. Hierfür sind Beziehung, Begleitung und Verantwortung wichtig. Genau dafür steht die SPÖ: Kein Kind wird fallen gelassen“, betont der SPÖ-Bildungssprecher abschließend. (Schluss) eg/ls