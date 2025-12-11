AK Online-Pressegespräch am 18. Dezember: „Wenn Herkunft wichtiger ist als Qualifikation. So schließt man keine Fachkräftelücke!“

Wien (OTS) -

Diskriminierung bei der Jobsuche ist gesetzlich verboten. Und trotzdem in Österreich an der Tagesordnung. In Zeiten, wo über Fachkräftemangel geklagt wird, ist jegliche Form von Einstellungsdiskriminierung nicht nur juristisch ein Problem, sondern auch für jene Unternehmen, die durch ihr Einstellverhalten selbst dazu beitragen, dass ihnen Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig ist die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt politisch und medial ein wiederkehrendes Thema. Eine neue Studie der Arbeiterkammer Wien hat nun untersucht, wie es um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich steht. Die Ergebnisse sind mehr als alarmierend. Am 18.12, dem internationalen Tag der Migrant:innen, laden wir Sie zur Präsentation der Studienergebnisse ein.

Über die Ergebnisse der Studie informieren Sie:

Simon Theurl, Arbeitsmarkt- und Integrationsexperte der AK Wien

Vincent Perle, Autor der Studie, Prospect Research & Solution

Silvia Hofbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien

Donnerstag, 18. Dezember, 10 Uhr

Online-Pressegespräch: Online-PG Einstellungsdiskriminierung

Anmeldungen und Fragen bitte per Mail an sinisa.puktalovic@akwien.at

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion online begrüßen zu dürfen.