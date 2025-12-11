Christbaumstände in den Städten Niederösterreichs und Wien öffnen am 12. Dezember

St. Pölten (OTS) -

Ab Freitag, 12. Dezember, hat das Warten endlich ein Ende. Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern starten mit dem Christbaumverkauf in den Städten und verbreiten auch heuer wieder jede Menge weihnachtliches Flair. Die NÖ Christbaumbäuerinnen und -bauern haben für genügend Bäume, eine große Auswahl und eine top Baumqualität gesorgt.

Es hat mittlerweile Tradition: Pünktlich am 12. Dezember öffnen die städtischen Christbaumstände an öffentlichen Plätzen in Niederösterreich und Wien ihre Pforten. Dabei haben NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern nicht nur eine große Baumauswahl mit im Gepäck. Auch das rundum Service spricht für sich. So werden Bäume nicht nur im Christbaumkreuz fixiert, sondern auch die Lieferung nach Hause ist möglich. Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern rät: „Wer die beste Auswahl haben will, sollte nicht bis zur letzten Minute warten.“ Das Argument, mit dem späten Baumkauf einen ganz frischen Baum mit nach Hause zu nehmen, lässt Reithner dabei nicht gelten. „Für die Bäume ist es sogar gut, wenn sie schon früher geschnitten wurden. Sie können sich so besser an die Situation gewöhnen und die Nadeln haften besser“, erklärt Reithner und rät dazu auf einen Baum zu greifen, der schon mindestens zwei Wochen vor Weihnachten geschnitten wurde.

Christbaum richtig lagern – aber wie?

Die NÖ Christbaumbauern raten: Den Christbaum bis zum Weihnachtsfest kühl aufbewahren und mäßig feucht halten. Den Baum in ein Wasserkreuz stellen und das Christbaumnetz von unten nach oben öffnen. Den Christbaumständer mit Wasser füllen. Vor dem endgültigen Aufstellen des Christbaums das Stammende noch beschneiden. Je kühler der Raum ist, desto länger halten die Nadeln. Ein Platz neben dem Heizkörper sollte dementsprechend eher gemieden werden.

Heimische Christbäume 100-Mal in Wien und 200-Mal in NÖ

An 300 Verkaufsplätzen in Wien und NÖ können sich Konsumenten Weihnachtsbäume mit kontrollierter Herkunfts- und Qualitätsgarantie sichern. Alleine in Wien werden 100 Verkaufsstände von Niederösterreichischen Christbaumbauern der Arbeitsgemeinschaft beliefert und betreut. In NÖ stehen 100 Verkaufsplätze und 100 Ab Hof-Verkaufsstellen für die Suche nach dem Traumbaum zur Verfügung. Christbaumverkaufsstellen mit einer Auflistung der angebotenen Serviceleistungen finden Sie auf www.weihnachtsbaum.at