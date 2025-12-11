Helvetia Österreich erweitert Vorstand

Wien (OTS) -

Helvetia Österreich erweitert ihre Unternehmensführung mit 1. Jänner 2026 um die Ressorts Informationstechnologie (IT) und Human Resources (HR). Damit setzt das Unternehmen einen klaren Schwerpunkt auf digitale Transformation, organisatorische Weiterentwicklung und moderne Unternehmenskultur.

Helvetia Österreich stärkt sich für die zukünftigen Anforderungen des Versicherungsmarkts und erweitert ihre Vorstandsstruktur um zwei zentrale Verantwortungsbereiche: IT und HR. Mit diesem Schritt rückt das Unternehmen jene Kompetenzfelder in den Mittelpunkt, die für die weitere Transformation, digitale Entwicklung und Arbeitgeberattraktivität entscheidend sind.

» Mit der Ernennung von Bernd Allmer und Hans Stögerer in den Vorstand setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung. Beide haben in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, Helvetia organisatorisch, kulturell und technologisch weiterzuentwickeln «, betont CEO Thomas Neusiedler.

Bernd Allmer: Vorstand für Human Resources

Seine berufliche Laufbahn führte ihn über Positionen bei Wüstenrot und der Volksbanken AG zu Helvetia Österreich, wo Bernd Allmer 2015 die Leitung der HR-Abteilung übernahm. Seitdem vereint er unter HR auch die Bereiche Recht, Unternehmensentwicklung und Unternehmenskommunikation. Der gebürtige Kärntner verfügt über umfassende Erfahrung in Changemanagement, systemische Kultur- und Führungskräfteentwicklung sowie Unternehmensentwicklung – Expertise, die er bereits bei der Integration der Basler Versicherung erfolgreich einbrachte. Mit 1. Jänner 2025 wurde er als Chief HR Officer in die erweiterte Geschäftsführung berufen. Mit dem Jahreswechsel 2026 übernimmt Bernd Allmer das Vorstandsressort Human Resources und verankert damit Kulturentwicklung, Talenteförderung und Arbeitgeberpositionierung in Verbindung mit Unternehmenskommunikation noch stärker in der Unternehmensstrategie.

»Unsere Organisation entwickelt sich in einem dynamischen Marktumfeld. Als Arbeitgeberin wollen wir Veränderung aktiv gestalten, Talente fördern und Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation ermöglichen«, sagt Bernd Allmer. »Die Erweiterung der Unternehmensführung eröffnet uns dafür zusätzliche Gestaltungskraft.«

Darüber hinaus ist Bernd Allmer als Dozent und Lektor an mehreren Fachhochschulen in den Bereichen HR-Management und Organisationsentwicklung tätig.

Hans Stögerer: Vorstand für Informationstechnologie

Hans Stögerer leitet seit 2015 die Abteilung Informationstechnologie von Helvetia Österreich und verantwortet ein Team von rund 60 Mitarbeitenden. Der gebürtige Steirer treibt seither Digitalisierung und Modernisierung der IT-Landschaft sowie den Ausbau zeitgemäßer Kommunikations- und Servicekanäle für Kundinnen, Kunden und Vertrieb konsequent voran. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten, wie KI im Unternehmen genutzt werden kann und wo Grenzen liegen. Zuletzt wurde er am 1. Jänner 2025 als Chief Technology Officer in die erweiterte Geschäftsführung berufen.



»Technologie ist ein zentraler Hebel für Vereinfachung, Servicequalität und Zukunftsfähigkeit. Unser Anspruch ist es, digitale Lösungen so zu gestalten, dass sie Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden als auch den Vertrieb spürbar unterstützen«, sagt Hans Stögerer. »Die strukturelle Stärkung des Technologiebereichs schafft dafür den notwendigen Rahmen und beschleunigt unsere Weiterentwicklung.«

Vor seinem Wechsel zu Helvetia war Stögerer Geschäftsführer der AxonData GmbH und zuvor zehn Jahre in leitender IT-Funktion in der Volksbank Gruppe tätig. Er studierte Datentechnik an der TU Wien sowie Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie an der Universität Wien. Zuletzt absolvierte er das Executive-Programm »HSG Diplom Insurance Management« der Universität St. Gallen.