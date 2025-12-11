  • 11.12.2025, 12:01:32
ÖVS-Wissenschaftstagung: „Doing Science in Supervision & Coaching"

Innovation durch die Wechselwirkung von Forschung und Praxis

Wien (OTS) - 

Unter der Leitfrage „Wie gestalten wir die Zukunft von Supervision und Coaching im Spannungsfeld von Praxisnähe und wissenschaftlicher Fundierung?“ findet am 27. und 28. Februar 2026 die ÖVS-Wissenschaftstagung statt.

Die Tagung bringt Praktiker*innen, Forschende und Lehrende aus Supervision und Coaching zusammen, um den Dialog untereinander zu fördern und gemeinsam Antworten auf zentrale Zukunftsfragen im Beratungskontext zu entwickeln.

Das Programm umfasst Fachvorträge zu aktuellen Themen in Supervision und Coaching, Einblicke in konkrete Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten, die neue Ansätze und Methoden vorstellen. Die zweitägige Tagung schließt mit einer Podiumsdiskussion zum Thema, wie Praxis und Wissenschaft voneinander profitieren können.

ÖVS-Wissenschaftstagung 2026

Datum: 27.02.2026, 09:00 Uhr - 28.02.2026, 13:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Albert-Schweitzer-Haus
Schwarzspanierstraße 13
1190 Wien
Österreich

URL: https://www.oevs.or.at/

ÖVS-Wissenschaftstagung, 27./28. Februar 2026

Rückfragen & Kontakt

ÖVS - Österreichische Vereinigung für Supervision und Coaching
Dr. Peter Gruber, BSc
Telefon: 0043 1 533 08 22 20
E-Mail: office@oevs.or.at
Website: https://www.oevs.or.at/

