Vierte und letzte Staffel des epochalen ORF-Historienprojekts „Österreich – Die ganze Geschichte“

ORF III lässt das Republiksjubiläen-Jahr 2025 mit einem besonderen Highlight ausklingen und setzt ab Sonntag, dem 28. Dezember 2025, im Weihnachtsprogramm die epochale Produktion „Österreich – Die ganze Geschichte“, die bisher umfassendste Historiendokureihe des ORF, fort. Die vierte und finale Staffel des 40-teiligen multimedialen Prestigeprojekts, das die Geschichte unseres Landes von den Anfängen bis in die Gegenwart erzählt, beleuchtet die Zeit von der Entstehung und Unterzeichnung des Staatsvertrags 1955 bis zum EU-Beitritt Österreichs 1995. Die zehn abschließenden Folgen rücken die prägenden Krisen und Höhenflüge der Zweiten Republik ins Zentrum – vom Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er Jahre, über die verschleppte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die Reformfreude der Ära Kreisky und das Erwachen einer engagierten Umweltbewegung bis hin zur Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft.



Bedeutende historische Momente und Ereignisse haben den Verlauf der österreichischen Geschichte ebenso beeinflusst wie neue Ideen, wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Innovationen. In aufwendigen Reenactments zeichnet die Produktion die Lebenswege von Größen wie Hugo Portisch, Johanna Dohnal oder Rudolf Kirchschläger ebenso nach, wie sie Geschichten weniger bekannter Persönlichkeiten erzählt – etwa von Gerda Iro, der Kostümbildnerin von Ernst Marischkas berühmten „Sissi“-Filmen, von Martha Kyrle, Tochter und spätere „First Lady“ des Bundespräsidenten Adolf Schärf, oder jene des Kitzbühler Skischul-Gründers Karl Koller.



Zu sehen ist das große Finale von „Österreich – Die ganze Geschichte“ ab Sonntag, dem 28. Dezember („Österreich ist frei“ und „Auf neutralem Boden“), an insgesamt fünf Abenden – weiters am 29. („Mythos Wirtschaftswunder“ und „Reformen, Reformen, Reformen“) und 30. Dezember („Ökos und Betonierer“ und „Skandale, Szene, Sensationen“) sowie 3. („Zwischen Ost und West“ und „Schatten der Vergangenheit“) und 4. Jänner 2026 („Willkommen in Österreich?“ und „Austria goes Europe“) – jeweils in Doppelfolgen, um 20.15 Uhr bzw. 21.05 Uhr in ORF III. Außerdem ist die Staffel auch auf ORF ON als Live-Stream bzw. nach ihrer Premiere auch on demand abrufbar. Der gleichnamige erfolgreiche Podcast zur Historienproduktion ist verfügbar auf allen gängigen Plattformen, etwa ORF Sound. Weitere Informationen zur vierten Staffel von „Österreich – Die ganze Geschichte“ sind auf presse.ORF.at verfügbar.



Bewährtes Präsentatorenduo Pfeifer-Gittler, aufwendige Reenactments, hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat



Wie schon in den drei Staffeln zuvor führen auch diesmal Andreas Pfeifer und Mariella Gittler als Präsentatoren in bewährter Manier durch Österreichs spannende Geschichte. Von den großen Themen der Gegenwart ausgehend, suchen sie Antworten in der Vergangenheit. So erläutert Andreas Pfeifer im Digitalstudio mit animierten Grafiken, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Augmented-Reality-Grafiken von animierten Statistiken und Karten machen die rot-weiß-rote Historie begreifbar. Mariella Gittler sucht Schauplätze auf, an denen das Damals das Heute berührt. Das Digitalstudio spielt bei der Illustration wieder alle Stücke.



Auch die finale Staffel von „Österreich – Die ganze Geschichte“ wurde von dem eigens für die Produktion gebildeten Beirat aus hochkarätigen Historikerinnen und Historikern wissenschaftlich begleitet. Diesem gehören u. a. Größen wie Oliver Rathkolb, Barbara Stelzl-Marx, Hannes Leidinger oder Ernst Langthaler an, die bei den neuen Folgen federführend mitgewirkt haben.



„Österreich – Die ganze Geschichte“, Staffel vier, ist eine Koproduktion von ORF III Kultur und Information und Neulandfilm, gefördert von FERNSEHFONDS AUSTRIA, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.