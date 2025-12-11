„Ich bin Vincent! und ich habe keine Angst“ ab 14. Dezember 2025 im MusikTheater an der Wien

Wien (OTS) -

Die Familienoper in einem Akt für jung & alle ab 8 Jahren feiert am 14. Dezember Premiere im MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding. Mit dem Auftragswerk Ich bin Vincent! und ich habe keine Angst bringt Gordon Kampe eine Oper zum Thema Mobbing auf die Bühne. Der österreichische Countertenor Alois Mühlbacher, der internationale Erfolge feiert, ist in der Titelpartie der von Opern- und Filmregisseur Johannes Schmid liebevoll in Szene gesetzten Uraufführung im großen Haus zu erleben. Michael Balke dirigiert die Wiener Symphoniker und der Arnold Schoenberg Chor singt unter der Leitung von Erwin Ortner.

Stark werden im Klassenzimmer

Vincent ist elf und hat ein besonderes Hobby: Er weiß alles über die Natur und das Überleben in der Wildnis. Das „tägliche Überleben“ in der Schule ist allerdings gar nicht so leicht für ihn, denn er wird von seinen Mitschüler*innen schikaniert. Die Witze und Tipps seiner vier imaginären Freunde Eichhörnchen, Käfer, Fohlen und Wurm helfen inzwischen auch nicht mehr weiter. Ein Lichtblick ist immerhin „Die Jacke“, die neue coole Klassenkameradin, mit der sich Vincent langsam anfreundet. Wer weiß, vielleicht werden sie sogar eine Band gründen! Doch ausgerechnet jetzt steht eine Schullandwoche an, wo die Situation außer Kontrolle gerät. Vincent muss sich endlich seinen Ängsten stellen.



Ausgehend von Enne Koens’ vielfach ausgezeichnetem Roman Ich bin Vincent! und ich habe keine Angst, der sich dem Thema Mobbing behutsam und sehr humorvoll nähert, schreiben Librettistin Paula Fünfeck und Komponist Gordon Kampe eine neue Familienoper für das MusikTheater an der Wien. Beide haben in den letzten Jahren dem Genre Kinder- und Jugendoper wichtige Impulse gegeben und arbeiten nun erstmals zusammen. Die Regie liegt in den Händen von Johannes Schmid, der zuletzt mit seinen Christine-Nöstlinger-Verfilmungen Geschichten vom Franz und Neue Geschichten vom Franz begeisterte.

Die einstündige Oper für alle ab 8 Jahren erzählt liebevoll von Mut, Freundschaft und den Herausforderungen im Klassenzimmer und zeigt Kindern und Erwachsenen gleichermaßen wie wichtig es ist seine Ängste zu überwinden und für sich selbst einzustehen. Ein besonderes Programm für die ganze Familie, das viel Hoffnung schenkt!

Premiere

Sonntag, 14. Dezember 2025 um 14.00 Uhr



Termine

Sonntag, 14. Dezember 2025 um 16.00 Uhr

Dienstag, 16. Dezember 2025 um 10.30 & 12.30 Uhr

Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 10.30 & 12.30 Uhr

Freitag, 19. Dezember 2025 um 16.00 & 18.00 Uhr

Sonntag, 21. Dezember 2025 um 14.00 & 16.00 Uhr

Sonntag, 28. Dezember 2025 um 14.00 & 16.00 Uhr

im Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien).

Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn.



Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.