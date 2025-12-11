Finale des „<66 Minuten“-Countdowns: Villach positioniert sich als „Kärnten Hauptbahnhof“

Villach (OTS) -

Nur noch wenige Stunden bis zur historischen Eröffnung der Koralmbahn: Die erfolgreiche Countdown-Kampagne der Stadt Villach und der Tourismusregion biegt auf die Zielgerade ein. Mit Blick auf den 14. Dezember unterstreicht die Draustadt ihren Anspruch als zentrale Drehscheibe im Süden und „Kärnten Hauptbahnhof“. Um sich dauerhaft im Bewusstsein der Bahnreisenden zu verankern, setzt die Stadt in den kommenden Wochen und Monaten auf ihre einzigartige Veranstaltungsvielfalt.

Seit dem 10. Oktober zählte Villach die Tage herunter. Mit der groß angelegten Kampagne „In <66 Minuten“ wurden in den vergangenen Wochen 66 gute Gründe präsentiert, warum die Reise von Graz in den Süden genau hier enden sollte. Nun, drei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember, zieht Villach eine erste positive Bilanz und schärft seine Positionierung: Villach ist nicht nur eine Haltestelle, Villach ist der eigentliche „Kärnten Hauptbahnhof“.

Zentrale Drehscheibe im Alpen-Adria-Raum

Die strategische Lage macht die Stadt zum idealen Ausgangspunkt – sei es für Tagesausflüge auf die Südseite der Alpen, den Urlaub an den Seen, Wanderungen im Dreiländereck oder Weiterreisen nach Italien und Slowenien. „Die Koralmbahn rückt Graz und Villach eng zusammen. Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um uns als das attraktive, schnell erreichbare Herz Kärntens zu präsentieren“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Mit der Inbetriebnahme am kommenden Sonntag übernimmt Villach faktisch die Funktion als ‚Kärntens Hauptbahnhof‘. Wir sind der zentrale Knotenpunkt für Tourismus, Wirtschaft und Pendler im Alpen-Adria-Raum.“

Kampagne macht Lust auf das Aussteigen

Die 66 Tagesthemen – von Wandern und Kulinarik bis zu Technologie und Brauchtum – haben gezeigt, dass die Urlaubs- und Lebensqualität direkt am Bahnsteig beginnt. „Die Resonanz auf unsere Countdown-Kampagne war hervorragend. Wir konnten das Bewusstsein verankern, dass Villach weit mehr ist als ein Transitpunkt“, so Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. „Wer in Villach aussteigt, ist mittendrin: in der Natur, im Kulturgeschehen und im Genuss. In Kärnten! Das gilt übrigens für alle Züge aus allen Himmelsrichtungen.“

Mit Top-Events im Bewusstsein bleiben

Mit dem Ende des Countdowns ist die Arbeit jedoch nicht abgeschlossen. „Wir werden auch nach der Eröffnung konsequent weitere Gründe liefern, warum man als Koralmbahnreisende unbedingt in Villach aussteigen sollte. Dabei setzen wir vor allem auf unsere einzigartigen Veranstaltungen, die nun so schnell erreichbar sind wie nie zuvor“, kündigt Bürgermeister Günther Albel an.

Der Veranstaltungskalender liefert dafür schlagkräftige Argumente:

Advent-Hauptstadt: Bereits eine Woche nach dem Start der Koralmbahn wird Villach mit dem traditionellen Bauernadvent und der Ankunft des Christkinds zu „DER Advent-Hauptstadt“ in Österreich.

Brauchtum und Kultur: Schon Anfang des Jahres startet der legendäre Villacher Fasching in seine bereits 71. Saison und garantiert ausgelassene Stimmung.

Sommer-Highlights: Ab Juli wartet auf kulturaffine Koralmbahngäste mit dem Carinthischen Sommer ein kultureller Höhepunkt der Extraklasse. Zum Villacher Kirchtag – Österreichs größtem Brauchtumsfest – erwartet sich die Stadt zahlreiche Gäste, die die bequeme Anreise mit den neuen Verbindungen nutzen werden. Den Abschluss des Veranstaltungssommers bildet im September die European Bike Week: Europas größtes Motorradtreffen wartet mit einem umfassenden Unterhaltungsprogramm und mehr als 50 Live-Konzerten auf Motorrad- und Musikfans.

Die Vorfreude auf den 14. Dezember ist in der ganzen Stadt spürbar. Villach ist bereit für seine Rolle als Hauptbahnhof Kärntens und Bühne für unvergessliche Erlebnisse.