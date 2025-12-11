FPÖ – Berger: „Wer die Landwirtschaft stärkt, stärkt das ganze Land!“

Wien (OTS) -

Die stellvertretende FPÖ-Frauensprecherin, NAbg. Tina Angela Berger, machte im Nationalrat auf die massiven psychosozialen Belastungen in der Land- und Forstwirtschaft aufmerksam – mit einem besonderen Fokus auf die Situation der Bäuerinnen. „Unsere Frauen am Hof sind wahre Universalgenies – sie arbeiten im Stall, am Feld, im Haushalt, in der Kindererziehung, führen die Buchhaltung und gehen oft zusätzlich außerlandwirtschaftlichen Tätigkeiten nach, nur damit der Betrieb überhaupt überlebt“, betonte Berger. Viele würden zudem Angehörige pflegen. Für Berger sei dies „ein Leben im Dauereinsatz – ohne echte Pausen, ohne freie Wochenenden.“

Die gesellschaftliche Erwartungshaltung, immer funktionieren zu müssen, sei tief verwurzelt und die über Generationen gewachsene Hemmschwelle, Hilfe anzunehmen, sei hoch. Die Folge seien laut Berger rund 46 Prozent psychischer Beschwerden, die auf endlose Fehlentwicklungen zurückzuführen seien. „Seit Jahrzehnten stellt die ÖVP alle wesentlichen Vertreter der Landwirtschaft – in Gemeinden, Ländern, im Bund und in Brüssel. Und ebenso lange wächst der Druck auf unsere Familienbetriebe: mehr Auflagen, mehr Bürokratie, mehr Kontrollen“, erinnerte Berger in diesem Zusammenhang an die politische Verantwortung der ÖVP für die steigende Belastung.

Die freiheitliche Abgeordnete machte deutlich, dass ein Entschließungsantrag im Parlament allein den bäuerlichen Familien weder den finanziellen noch den sozialen Druck nehme. „Es braucht wirtschaftliche Entlastung, weniger Bürokratie, Unterstützung bei Pflege und Zukunftsperspektiven für die nächste Generation“, forderte Berger. Abschließend hielt sie fest: „Unsere bäuerlichen Familien brauchen endlich Raum zum Aufatmen. Denn wer die Landwirtschaft stärkt, stärkt das ganze Land!“