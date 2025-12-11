  • 11.12.2025, 11:26:32
  • /
  • OTS0083

FPÖ - AVISO: Neujahrstreffen am 17. Jänner 2026 in Klagenfurt

Akkreditierungsfrist für Medien endet am 15. Jänner 2026

Wien (OTS) - 

Am Samstag, den 17. Jänner 2026, findet ab 10:00 Uhr in der „Klagenfurter Messehalle 1“ (St. Ruprechter Straße 12, 9020 Klagenfurt) das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und den Spitzen der Freiheitlichen Partei aller Bundesländer statt

Programm:

  • Ab 10:00 Uhr: Musik mit der „John Otti Band“

  • Ab 11:00 Uhr: Reden

Medienvertreter müssen sich bis spätestens 15. Jänner 2026, 18:00 Uhr, via Mail an akkreditierung@fpoe.at akkreditieren. Ein Zutritt ist nur dann möglich, wenn das Ansuchen per Mail bestätigt wurde.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright