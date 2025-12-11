- 11.12.2025, 11:26:32
FPÖ - AVISO: Neujahrstreffen am 17. Jänner 2026 in Klagenfurt
Akkreditierungsfrist für Medien endet am 15. Jänner 2026
Am Samstag, den 17. Jänner 2026, findet ab 10:00 Uhr in der „Klagenfurter Messehalle 1“ (St. Ruprechter Straße 12, 9020 Klagenfurt) das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und den Spitzen der Freiheitlichen Partei aller Bundesländer statt
Programm:
Ab 10:00 Uhr: Musik mit der „John Otti Band“
Ab 11:00 Uhr: Reden
Medienvertreter müssen sich bis spätestens 15. Jänner 2026, 18:00 Uhr, via Mail an akkreditierung@fpoe.at akkreditieren. Ein Zutritt ist nur dann möglich, wenn das Ansuchen per Mail bestätigt wurde.
