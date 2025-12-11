Einladung Pressekonferenz 17.12.2025

Wien (OTS) -

Die aktuellen wohnrechtlichen Beschlüsse der Bunderegierung bieten Anlass zu einer Reflexion der wohnpolitischen Aktivitäten und der Situation des Immobilienmarktes aus der Sicht des ÖVI, des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft

Ihre Ansprechpartner aus dem Team des ÖVI:

Georg Flödl, Präsident

Anton Holzapfel, Geschäftsführer

Andreas Karg, Vizepräsident

Maximilian Madile, Landesstellenleiter Kärnten

Thomas Raith, Vorstand und Bauträgersprecher

Andreas Wollein, Vizepräsident

Anmeldungen bitte per Mail an office@ovi.at

Sollten Sie online teilnehmen wollen, bitte um Bekanntgabe, Sie erhalten dann zeitgerecht einen Link.

Pressekonferenz ÖVI Immobilienwirtschaft 2025/26

Datum: 17.12.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ÖVI Conference Center

Mariahilfer Straße 116 / 2

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.ovi.at