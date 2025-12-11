- 11.12.2025, 11:21:02
Einladung Pressekonferenz 17.12.2025
Die aktuellen wohnrechtlichen Beschlüsse der Bunderegierung bieten Anlass zu einer Reflexion der wohnpolitischen Aktivitäten und der Situation des Immobilienmarktes aus der Sicht des ÖVI, des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft
Ihre Ansprechpartner aus dem Team des ÖVI:
Georg Flödl, Präsident
Anton Holzapfel, Geschäftsführer
Andreas Karg, Vizepräsident
Maximilian Madile, Landesstellenleiter Kärnten
Thomas Raith, Vorstand und Bauträgersprecher
Andreas Wollein, Vizepräsident
Anmeldungen bitte per Mail an office@ovi.at
Sollten Sie online teilnehmen wollen, bitte um Bekanntgabe, Sie erhalten dann zeitgerecht einen Link.
Pressekonferenz ÖVI Immobilienwirtschaft 2025/26
Datum: 17.12.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: ÖVI Conference Center
Mariahilfer Straße 116 / 2
1070 Wien
Österreich
URL: https://www.ovi.at
Rückfragen & Kontakt
ÖVI - Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
MMag. Anton Holzapfel
Telefon: +436766311566
E-Mail: a.holzapfel@ovi.at
Website: https://www.ovi.at
