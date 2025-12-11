FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr

Wien (OTS) -

Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten bis 30. September 2025 um 67% auf Ꞓ1,91 Milliarden, getrieben hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und Unfallversicherung.

Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf Ꞓ18,8 Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs. In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%, verglichen mit 264% zur Jahresmitte.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website unter https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte