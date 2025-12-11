- 11.12.2025, 11:11:32
KORREKTUR zu OTS0072 vom 11.12.2025: AVISO: Schutz der österreichischen Grenzen
PK mit Innenminister Karner, Verteidigungsministerin Tanner, Staatssekretär Leichtfried, Generalsekretär Hoyos-Trauttmansdorff und Generaldirektor Ruf, 12. Dezember 2025, 9 Uhr
Es wird nach der Pressekonferenz kein Equipment präsentiert.
Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos-Trauttmansdorff und Generaldirektor Franz Ruf laden am 12. Dezember 2025 zur Pressekonferenz zum Schutz der österreichischen Grenzen ein.
Wann: 12. Dezember 2025, 9 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen im Amtsgebäude werden vor Ort Personenkontrollen durchgeführt. Bitte planen Sie Ihre Anreise dementsprechend. Es wird ersucht, einen Lichtbildausweis mitzubringen, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4j9dnwvd
