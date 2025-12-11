Figl/Zierfuß: Wien rast weiter in die Rekordverschuldung - SPÖ und Neos verspielen Zukunft der Stadt

Wien (OTS) -

„Wer sich die Zahlen des Budgetvoranschlags 2026 vor Augen führt, sieht schwarz auf weiß: Wien rast mit Vollgas in eine Rekordverschuldung – und die SPÖ-Neos-Stadtregierung schaut tatenlos zu“, warnen Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß im Vorfeld der kommenden Budgetwoche.

Allein 2025 wird Wien voraussichtlich 3,25 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben. Für 2026 sind 2,63 Milliarden Euro Neuverschuldung geplant – der höchste Wert in der Stadtgeschichte. „Dass man diesen Kurs nicht stoppt, sondern noch verschärft, ist ein politischer Schildbürgerstreich“, kritisiert Figl.

Auch der im Voranschlag enthaltene mittelfristige Finanzplan offenbart ein regelrechtes Desaster. „In jedem einzelnen Jahr bis 2030 planen SPÖ und Neos Neuverschuldungen von über zwei Milliarden Euro. Damit steigen die Schulden der Stadt bis 2030 auf rund 30 Milliarden Euro. Am Ende dieser SPÖ-Neos-Periode droht somit eine unfassbare Verdreifachung der Wiener Gesamtverschuldung“, so Figl.

Zierfuß kritisiert, dass trotz dieser dramatischen Lage keinerlei Reformwille erkennbar sei: „Wir sehen ein System des Weiterwurschtelns. Kein Konsolidierungspfad, kein Sparprogramm, keine strukturellen Veränderungen. Während die Schulden explodieren, feiert sich die SPÖ-Neos-Stadtregierung für Scheinlösungen.“ Eine verantwortungsvolle Budgetpolitik muss auf stabile Finanzen, Transparenz und echte Zukunftsinvestitionen setzen – nicht auf ein permanentes „Weiter so“.

„Wien braucht endlich einen ehrlichen Reform- und Konsolidierungspfad – und nicht länger Schuldenpolitik auf Kosten zukünftiger Generationen“, so beide abschließend.