Kai Pflaume präsentiert „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“

Wien (OTS) -

Challenges um Kinderbücher, Weihnachtslieder und Vogelfedern, ein Bagger-Minigolf-Duell und ein Wettkampf, in dem Staubsauger-Expertise gefragt ist: „Klein gegen Groß“ treten am Samstag, dem 13. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON gegeneinander an, wenn Kai Pflaume wieder „Das unglaubliche Duell“ präsentiert. Helene Fischer kehrt nach ihrer Babypause wieder auf die Showbühne zurück und präsentiert als Wettpatin auch zwei Songs als exklusive TV-Premiere. Mit dabei sind auch der österreichische Ski-Superstar Felix Gottwald, Christoph Maria Herbst, Moritz Bleibtreu, Anna Loos und Jan Josef Liefers, Martina Hill, Miriam und Felix Neureuther, Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer sowie der US-amerikanische Ninja-Warrior-Weltstar Vance Walker. Unter den Kids, die sich mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten in zehn Challenges mit den Promis messen, ist auch die neunjährige Sophia aus Salzburg, die den Philosophen und Bestseller-Autor Richard David Precht zum Vogelfeder-Duell herausfordert.

Ausgewählte „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick

Helene-Fischer-Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell zwischen dem Superstar und der zwölfjährigen Louise freuen, in dem beide bekannte Weihnachtshits allein an der Betonung des Wortes „Christmas“ im Songtext erkennen müssen. Außerdem wird Helene Fischer zwei Songs erstmals im TV präsentieren – mit Unterstützung von Rolf Zuckowski und dem Kinderchor „Blankenäschen“ aus Hamburg.

Der erfolgreichste Olympionike Österreichs, Felix Gottwald, und die 13-jährige Mia aus Südtirol versuchen, einen Skiroller-Parcours im Studio so schnell wie möglich zu bewältigen.

Auch für den Philosophen, Bestseller-Autor und Hobby-Ornithologen Richard David Precht und die neunjährige Sophia kommt es darauf an, genau auf die Feinheiten zu achten. Beide bekommen abwechselnd eine einzelne Vogelfeder gezeigt, die der richtigen Vogelart zugeordnet werden muss.

In einem spektakulären „Bagger-Minigolf-Duell“ tritt Schauspieler Christoph Maria Herbst gegen den 13-jährigen Julian an. Mit einem an der Baggerschaufel befestigten Schläger müssen vier Minigolfbahnen mit möglichst wenig Schlägen bewältigt werden.

Ein besonderes Auge für die Details braucht es beim Duell zwischen Moritz Bleibtreu und Julian (12). Allein anhand von Armbanduhren müssen sie Filme richtig erkennen und zudem die Schauspielerin bzw. den Schauspieler benennen, der die Uhr im Film trägt.

Eine gute Kondition und starke Rumpfmuskulatur verlangt der Wettkampf zwischen Lotte (9) und Sarah (9) und dem Ehepaar Miriam und Felix Neureuther. Beim Ball-Stab-Duell stehen die Teammitglieder einander im Plank gegenüber und müssen in 60 Sekunden Stab und Ball möglichst oft hin- und hergeben.

Kein „Klein gegen Groß“ ohne Jan Josef Liefers, der diesmal Unterstützung von seiner Frau Anna Loos erhält. Gemeinsam spielen sie gegen den siebenjährigen Gustav, der behauptet, mehr Gegenstände, die von einem Staubsauger aufgesaugt werden, am Geräusch zu erkennen, als Anna und Jan Josef.