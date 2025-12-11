„Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ versteigert wieder Sport-Träume

Wien (OTS) -

Einmal mehr stellt sich „Sport am Sonntag“ in der Vorweihnachtszeit ganz in den Dienst der guten Sache. Und so gelangen am Sonntag, dem 14. Dezember, sportliche Exponate, die es für Geld normalerweise nicht zu kaufen gibt, zur Versteigerung. Kristina Inhof und Oliver Polzer führen in gleich drei Live-Einstiegen um 14.00, 15.30 und 19.50 Uhr in ORF 1 durch die Sendung, in der für LICHT INS DUNKEL gesammelt wird. Mitgesteigert werden kann (ab 14.00 Uhr) unter der Nummer 0800 664 24 12.

Insgesamt stehen zwölf Exponate, die das ganze Jahr über von der „Sport am Sonntag“-Redaktion gesammelt wurden und einmalige Erlebnisse aus der Welt des Sports bieten, bei der Ersteigerung für den guten Zweck zur Verfügung.

Folgende Exponate werden versteigert:

-- Rallye-Auto selbst steuern – mit Raimund Baumschlager als Instruktor

-- Gemälde der ÖFB-Stars von Tom Lohner inklusive zwei VIP-Karten für ein ÖFB-Spiel 2026 und eine ein Fotosession mit Goldtorschütze Michael Gregoritsch

-- zwei VIP-Tickets für den Weltcup der nordischen Kombination in Seefeld 2026 samt Meet & Greet mit den Stars

--Ballonfahrt mit Biathlon-Star Lisa Hauser

-- VIP-Tickets für zwei Personen für das DTM-Rennwochenende in Spielberg im April 2026 samt Meet & Greet, einem BWT-DTM-Helm & einem Paar BWT-Alpinski

-- Erlebnistag mit den Nordischen Stars Stefan Kraft, Johannes Lamparter und Michael Hayböck

-- Fahrt um den Wiener Ring in der österreichischen Staatslimousine von 1964–1976, einem Mercedes 600 Pullmann mit Alex Wurz am Steuer und Ernst Hausleitner, danach ein exklusives Essen im ersten Bezirk

-- Slalomtraining mit ORF-Experte Thomas Sykora

-- exklusives Formel-1-VIP-Wochenende für zwei Personen beim Großer Preis von Österreich 2026 samt Paddock-Tour und Meet & Greet

-- Skierlebnis mit Aksel Lund Svindal samt exklusiven Porsche-Skiern

-- 2 Startplätze bei DP-World-Tour-Pro-Am im Mai 2026 inklusive zweier VIP-Tickets mit Behind-the-Scences-Tour und einem Meet & Greet mit den Golfstars im Golfclub Kitzbühel Schwarzsee

-- den Schladming-Nacht-Riesenslalom aus einzigartiger Perspektive an der Seite von Alpindirektor Christian Mitter erleben