AVISO: Schutz der österreichischen Grenzen

PK mit Innenminister Karner, Verteidigungsministerin Tanner, Staatssekretär Leichtfried, Generalsekretär Hoyos-Trauttmansdorff und Generaldirektor Ruf, 12. Dezember 2025, 9 Uhr

Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos-Trauttmansdorff und Generaldirektor Franz Ruf laden am 12. Dezember 2025 zur Pressekonferenz zum Schutz der österreichischen Grenzen ein.

Wann: 12. Dezember 2025, 9 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Nach der Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Fotos mit Equipment (Wärmebildbus und -kameras, Drohnen etc.) im Innenhof des Amtsgebäudes Herrengasse.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen im Amtsgebäude werden vor Ort Personenkontrollen durchgeführt. Bitte planen Sie Ihre Anreise dementsprechend. Es wird ersucht, einen Lichtbildausweis mitzubringen, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4j9dnwvd

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

