Neues Video zeigt die Schweinehaltung in Österreich ab 2034/2038 am Beispiel Dänemark

Wenn man der Schweineindustrie und der Regierung zuhört, möchte man meinen, in Österreich wurde der Vollspaltenboden in der Schweinehaltung verboten und man wäre damit Vorreiter in der Welt. In Wahrheit wird nur ab 2034/2038 eine Neuversion des Vollspaltenbodens vorgeschrieben, die in Dänemark, dem größten Schweineproduzenten Europas, bereits seit 2015 Pflicht ist. Der VGT wurde eingeladen, sich diese Haltungsform in Dänemark anzusehen. Das Ergebnis wird jetzt als Video veröffentlicht.

Schweinehaltung Dänemark seit 2015/Österreich ab 2034 bzw. 2038: VIDEO

Das Video zeigt ohne jeden Zweifel, dass die viel gelobte „Gruppenhaltung Neu“, wie der neue Vollspaltenboden euphemistisch genannt wird, vom bisherigen Vollspaltenboden praktisch nicht zu unterscheiden ist. Alles wirkt völlig gleich und ist aus Sicht der Schweine auch nicht merkbar anders. Die Reduktion der Spalten auf einem Drittel der Bodenfläche um 50 %, die Erhöhung des Platzangebots um 1,5 A4-Seiten pro Schwein und die Strohraufe als Beschäftigungsmaterial machen für die Tiere keinen Unterschied: immer noch sind die Buchten steinhart, gibt es scharfkantige Spalten, leben die Tiere über ihrem Kot, sind die Gelenke bei 92 % der Schweine schmerzhaft entzündet usw. Die großartig gefeierte Änderung in der Schweinehaltung ist überhaupt keine Verbesserung, sondern nur eine Augenauswischerei! Deshalb protestiert der VGT gestern, heute und morgen vor dem Parlament zu den Plenarsitzungen mit einem 20 m Transparent: „Es gibt kein Vollspaltenboden-Verbot!“

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dazu: „Ahja, Herr Landwirtschaftsminister, die Schweinehaltung in Österreich wäre vorbildlich? Wir hätten jetzt ein neues Gesetz, das uns zum Vorreiter macht? Mitnichten! Ab 2034 bzw. 2038 werden wir einen Mindeststandard haben, den es in Dänemark bereits 22 Jahre früher verpflichtend gegeben hat und der keinerlei relevante Verbesserung zum jetzigen Status Quo vorsieht. Absurd, wie einerseits die Schweineindustrie so tut, als wäre die neue Regelung ein für sie schwer zu verdauender Kompromiss. 22 Jahre nach dem größten Schweineproduzenten dessen Mindeststandard zu übernehmen ist keine tolle Leistung! Und noch absurder, das als Ende des Vollspaltenbodens zu verkaufen. Ich empfehle allen, ebenfalls Dänemark zu besuchen und sich dort die Schweinehaltung der Zukunft in Österreich anzusehen. In 13 Jahren einen neuen Mindeststandard großartig einzuführen, der um nichts besser ist als der Bisherige, ist ein echter Skandal. Bitte spart Euch Euren Firlefanz-Vollspaltenboden. Was wir brauchen ist eine tiefe, weiche Stroheinstreu auf zumindest der Hälfte der Bodenfläche und doppelt so viel Platz, sodass alle Schweine nebeneinander weich liegen können. Alles darunter ist inakzeptabel! “

