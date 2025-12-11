ASFINAG: Das kommende dritte Adventwochenende bringt regen Verkehr rund um Ballungsräume

Wien (OTS) -

Am bevorstehenden dritten Adventwochenende wird es erneut zu starkem Verkehr rund um die Einkaufszentren bei den großen Ballungsräumen sowie in Richtung Innenstädte zu den Weihnachtsmärkten kommen. Ab Freitagnachmittag und am Samstag den ganzen Tag muss man bei den Zu- und Abfahrten zu den Shopping Centern mit Verzögerungen rechnen.

Gleiches gilt für die Zufahrten zu den größeren Skigebieten, die mittlerweile alle geöffnet sind.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.

Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at

Keine Niederschläge, dafür Nebel in tiefen Lagen

Das Wetter zeigt sich vorerst aber noch eher von seiner herbstlichen Seite. In den kommenden Tagen wechseln starke Bewölkung, Sonne und in tieferen Lagen hartnäckiger Nebel einander ab. Vor allem bei Nebel appelliert die ASFINAG nicht nur das Tempo und den Abstand anzupassen, sondern auch auf die eigene Sichtbarkeit zu achten. Denn derart schlechte Witterungsverhältnisse sorgen dafür, dass Fahrzeuge „plötzlich“ auftauchen, weil sie schlicht gar nicht oder auch falsch beleuchtet sind. Der häufigste Fehler ist, dass nur das Tagfahrlicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Fahrzeug nämlich hinten stockfinster.