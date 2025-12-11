Marchetti: „Zartes Pflänzchen des Aufschwungs beginnt zu sprießen“

Wien (OTS) -

„Das zarte Pflänzchen des Aufschwungs beginnt zu sprießen. Die vorsichtig optimistische Grundhaltung mittelständischer Unternehmen in einer aktuellen Umfrage bestätigt: Der Kurs, den Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei eingeschlagen haben, um Österreich auf den Wachstumspfad zu führen, ist der richtige“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter ausführt: „Besonders Klein- und Mittelbetriebe bilden das Rückgrat der heimischen Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze, denen gerade jetzt eine entscheidende Bedeutung zukommt. Deshalb haben Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei eine ganze Reihe an Maßnahmen gesetzt, um Österreichs Unternehmen zu unterstützen und die Wirtschaft anzukurbeln. Das reicht von der Weiterentwicklung der Bildungskarenz und der Fachkräfteoffensive über den Abbau überbordender Bürokratie und die Beschleunigung von Großverfahren bis hin zur Forcierung der Digitalisierung sowie finanzielle Entlastung durch den Industriestrom-Bonus.“

„Bundeskanzler Christian Stocker hat in der ,2-1-0‘-Formel das klare Ziel von mindestens einem Prozent Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr vorgegeben. Dass unser Handeln bei den Unternehmen ankommt und erste Wirkung zeigt, ist für uns ein Ansporn und Auftrag, konsequent weiter am Aufschwung zu arbeiten. Als Volkspartei stehen wir auch in herausfordernden Zeiten zu unserer Verantwortung für die Menschen und tun das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.