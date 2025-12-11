Lotto: Vierfachjackpot – 4,7 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Wien (OTS) -

Mit drei Sologewinnen endeten die Ziehungen am Mittwoch, aber der Dreifachjackpot bei „6 aus 45“ konnte nicht geknackt werden. Zu groß war offensichtlich die „Lücke“ innerhalb der „sechs Richtigen“ 2, 8, 36, 40, 41 und 45, die mangels Zehner- und Zwanziger-Zahlen entstanden ist.

Es gab also erneut keinen Sechser, und damit geht es bei der nächsten Ziehung, die übrigens wieder eine Bonus-Ziehung ist und daher bereits morgen, Freitag, stattfindet, um rund 4,7 Millionen Euro. Zudem wird unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro ausgespielt.

Sologewinn Nummer eins gab es am Mittwoch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein:e Kärntner:in war mit dem ersten von drei Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 124.400 Euro.

LottoPlus

Sologewinn Nummer zwei wurde bei LottoPlus erzielt. Ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich war mit dem ersten von drei Quicktipps erfolgreich und sicherte sich damit 263.700 Euro. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 250.000 Euro.

Joker

Und schließlich gab es beim Joker den dritten Sologewinn des Abends. Das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker Zahl auf einem EuroMillionen Wettschein war für eine:n Niederösterreicher:in mehr als 219.700 Euro wert.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag wieder unter notarieller Aufsicht in der Zentrale der Österreichischen Lotterien in Wien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 10. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen