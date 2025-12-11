  • 11.12.2025, 10:32:32
Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg moderiert österreichweiten TV-Jahresrückblick

„9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ am 15. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Bludenzerin Christiane Schwald-Pösel, die seit 2014 durch die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ begleitet und jüngst für „9 Plätze – 9 Schätze“ österreichweit vor der Kamera stand, ist Teil des Moderatorenduos des gemeinsamen Jahresrückblicks der neun ORF-Landesstudios: Mit Patrick Budgen (ORF Wien) präsentiert sie die größten Momente und bewegendsten Bilder des Jahres 2025 im Rahmen der Sendung „9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ am Montag, dem 15. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Die beiden begrüßen interessante Gäste und lassen mit ihnen ein Jahr spannender Geschichten aus Chronik, Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft Revue passieren. Der Bogen spannt sich vom tragischen Amoklauf in Graz über den Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest, die Ski-WM in Saalbach Hinterglemm, die streitbaren Nonnen aus Salzburg und den Fall René Benko bis hin zu den Wanderungen von Elch Emil. Auch Skurriles findet seinen Platz – zum Beispiel, dass der Titel „Bart-Europameister“ heuer an einen Vorarlberger ging. Die lustigsten Highlights hat Karikaturist Michael Pammesberger in eigens für die Sendung erstellten Karikaturen festgehalten.

Vielfalt regionaler Berichterstattung im ORF

Die Sendung, die heuer zum zweiten Mal stattfindet, rückt die journalistische Arbeit aller ORF-Landesstudios in den Mittelpunkt. Sie liefern die unersetzlichen Vor-Ort-Berichte aus allen Bundesländern und garantieren so die Vielfalt und Lebendigkeit aus ganz Österreich im ORF.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der gemeinsame Jahresrückblick zeigt eindrucksvoll, was die ORF-Landesstudios Tag für Tag leisten: Sie sorgen für regionale Nähe, journalistische Qualität und bewegende Geschichten aus ganz Österreich. Die Moderation von Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg freut uns ganz besonders. Das ist eine Auszeichnung für ihre eindrucksvolle Tätigkeit vor und hinter der Kamera.“

Christiane Schwald-Pösel, Moderatorin „9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“: „Es ist etwas Besonderes für mich, den Jahresrückblick der Bundesländer zu moderieren – noch dazu gemeinsam mit Patrick, den ich von meiner Zeit bei ‚Guten Morgen Österreich‘ kenne und schätze. Wir möchten alle mitnehmen auf eine Reise durch die wichtigsten Momente des Jahres – fundiert, informativ, aber auch da und dort mit einem Augenzwinkern. Das wird ein unterhaltsamer Abend mit vielen spannenden Geschichten aus unseren neun Bundesländern.“

