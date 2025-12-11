  • 11.12.2025, 10:31:32
Österreichischer Biodiversitätsfonds unterstützt weitere 38 Projekte für Erhalt und Wiederherstellung der Biodiversität

Wien (OTS) - 

Die nationale Kommission des Biodiversitätsfonds hat empfohlen, rund 6,5 Millionen Euro aus dem Biodiversitätsfonds für die Förderung von 38 eingereichten Projekten bereitzustellen. Damit werden Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Lebensraumvernetzung sowie Biodiversitätsmaßnahmen in Siedlungsgebieten unterstützt.

Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig begrüßt die Empfehlungen der Biodiversitätsfonds-Kommission: „Eine intakte Natur ist Voraussetzung für unsere Gesundheit und Lebensqualität und vor allem für die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels. Mit den empfohlenen Projekten wird auch ein wichtiger Beitrag zur Wiederherstellung der Natur geleistet.“

Die empfohlenen 38 Projekte unterstützen schwerpunktmäßig die Wiederherstellung von Ökosystemen, Biodiversitätsmaßnahmen in Siedlungsgebieten sowie die Vorbeugung vor Hochwasserfolgen. Die Projekte reichen von der Wiederherstellung von Feuchtbiotopen für Amphibien über Niedermoore und Streuwiesen bis zur Schaffung von Trittsteinen für die Lebensraumvernetzung. Nahezu die Hälfte der zur Förderung empfohlenen Projekte stammt von kommunalen Initiativen. Den Gemeinden kommt bei der Erhaltung der lokalen Biodiversität eine wichtige Rolle zu.

„Ich freue mich über die große Anzahl hervorragender Einreichungen. Besonders hervorzuheben ist auch das Engagement der vielen Gemeinden, die beeindruckende Projektideen zur Förderung der Biodiversität auf ihrem Gemeindegebiet entwickelt haben. Viele dieser Projekte können nun mit Unterstützung des Biodiversitätsfonds umgesetzt werden“, unterstreicht Totschnig.

Auch die Vorsitzende der Biodiversitätsfonds-Kommission Julia Herr freut sich über die große Anzahl der zur Förderung eingereichten Projekte. „Mit dem Biodiversitätsfonds steht eine erfolgreiche bundesweite Förderschiene zur Verbesserung und zum Erhalt der Biodiversität zur Verfügung. Vielen Dank an alle Projektwerberinnen und Projektwerber für die hervorragenden Einreichungen.“

Mit finanzieller Unterstützung des Biodiversitätsfonds in der Höhe von insgesamt 80 Millionen Euro wurden in den letzten fünf Jahren insgesamt 252 Projekte umgesetzt. Von den Mitteln stammten 50 Millionen Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan (RRF) der EU und 30 Millionen Euro aus nationaler Finanzierung. Damit wurden wichtige Beiträge zur Wiederherstellung insbesondere von Mooren und Trockenrasen, zum Schutz gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume sowie zur Verbesserung und Erweiterung des österreichischen Netzwerks geschützter Flächen geleistet.

Weitere Informationen:
www.biodiversitaetsfonds.com

