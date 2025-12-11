Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

„Klingelingeling“ heißt es bei der nächsten „Family Factory“ im Atelier der Kunstmeile Krems am Samstag, 13. Dezember, wenn ab 14 Uhr Kinder unter vier Jahren mit einfachen Techniken Musikinstrumente gestalten und diese zum Klingen bringen können. Nähere Informationen unter 02732/908010 und e-mail office@kunstmeile.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/familyfactory.

Im Karikaturmuseum Krems wiederum nimmt eine Kuratorinnenführung mit Anna Steinmair Interessierte am Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr auf einen Rundgang durch die aktuellen Ausstellungen von „Planet Pammesberger“ bis „Sehnsucht Wald“ mit. Nähere Informationen unter 02732/908020, e-mail office@karikaturmuseum.at und www.karikaturmuseum.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Ab Sonntag, 14. Dezember, ist in der Galerie Breyer in Baden wieder „5 yrs (!)“, die Jubiläumsausstellung zu fünf Jahren Galerie Breyer mit Arbeiten von Rosa Roedelius, Christian Stock, Arnold Reinthaler, Ina Loitzl, Sabine Aichhorn, Noémi Kiss, Christopher Lane, Andres Klimbacher, Monika Kus-Picco, Hans Peter Perner, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, Erwin Wurm u. a., in wechselnder Hängung zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag von 17 bis 18 Uhr, Freitag von 11 bis 14 Uhr sowie nach Terminvereinbarung; nähere Informationen unter 0699/15135983, e-mail galerie@lane.at und www.galerie.lane.at.

Ebenfalls am Sonntag, 14. Dezember, lädt die Kunst- und Kulturwerkstatt ent in Haag zur offenen Kreativwerkstatt „Alle können Aquarellkarten", in der Tanja Wassermair ab 13 Uhr in das Material und die Technik des Gestaltens von Weihnachtskarten von Aquarell über Lettering bis zum Zeichnen einführt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 0664/9236918, e-mail info@verein-ent.at und www.verein-ent.at.

Am Sonntag, 14. Dezember, findet auch ab 17 Uhr im Freilichtmuseum Germanisches Gehöft Elsarn ein Perchtenlauf des Vereins Diabolos Sandl statt. Zuvor gibt es bereits ab 15 Uhr einen Auftritt der Straßertaler Bläsergruppe, eine Einführung ins Raunacht-Räuchern, Grusel- und Geistergeschichten, Tannenbäume-Basteln für Kinder etc. Nähere Informationen unter 02735/79026, e-mail gemeinde@strassertal.at und www.germanengehoeft-elsarn.at.

Das Museum Gugging vermittelt am Sonntag, 14. Dezember, ab 14 Uhr in der Sonntagsführung „gugging erleben.!“ einmal mehr einen Überblick über die vielfältige Themenwelt der Gugginger Künstlerinnen bzw. Künstler und bietet am Dienstag, 16. Dezember, ab 16.30 Uhr in der „werkstattrunde gugging“ Kreativen die Möglichkeit, eigene Werke zu entwickeln, indem verschiedene Maltechniken ausprobiert und mit Bildaufbau sowie Farbkombinationen experimentiert wird. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum@museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Schließlich beinhaltet der „Tierische Dienstag“ am 16. Dezember im Museum Niederösterreich in St. Pölten zunächst ab 14 Uhr eine Entdeckungstour durch das Haus der Natur zu Laubfrosch, Feuersalamander und Co., ehe man bei „Check den Schreck“ mit Stabschrecken, Gespenstschrecken und Fauchschaben auf Tuchfühlung gehen und Erinnerungs-Selfies produzieren kann. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info@museumnoe.at und www.museumnoe.at.