Jahresrückblick 2025: Zum zweiten Mal heißt es im ORF „9 Länder – ein Jahr“

Am 15. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Bei der Premiere einer gemeinsamen Sendung aller ORF-Landesstudios im Vorjahr waren im Schnitt eine halbe Million Zuseher:innen bei 18 Prozent Marktanteil im ORF-2-Hauptabend mit dabei. Am Montag, dem 15. Dezember, blickt der ORF um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum zweiten Mal in dieser Form auf das Jahr zurück.

Ein bewegtes Jahr 2025 geht zu Ende. Das Moderatorenteam Patrick Budgen (ORF Wien und ab 7. Jänner Gastgeber des neuen ORF-2-Infotainment-Talks „Hinter den Schlagzeilen“) und Christiane Schwald-Pösel (ORF Vorarlberg) führt durch den gemeinsamen Jahresrückblick der neun Landesstudios mit den schönsten Momenten, den größten Emotionen und bewegendsten Bildern. Mit Gästen, unter anderem mit dem Star-Karikaturisten Michael Pammesberger, blicken die beiden zurück auf ein Jahr mit spannenden Geschichten aus Chronik, Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft. Der tödliche Amoklauf in Graz ist ebenso Thema wie der Sieg JJs beim Eurovision Song Contest, die Ski-WM in Saalbach Hinterglemm, die streitbaren Nonnen aus Salzburg, der Fall Benko oder auch die Wanderungen von Elch Emil. Mit dabei auch die lustigsten Highlights, die Michael Pammesberger in speziell für „9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ gezeichneten Karikaturen festgehalten hat.

Details zu den weiteren aktuellen Jahresrückblicken des ORF sind unter presse.ORF.at abrufbar.

