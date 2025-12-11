Daheim Betreut Award 2026: Nominierungen noch bis 11. Jänner 2026 möglich

Wien (OTS) -

Bereits zum dritten Mal wird im April 2026 der DAHEIM BETREUT AWARD auf Initiative des Fachverbands Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vergeben. Die Auszeichnung würdigt das Wirken und den Einsatz selbstständiger Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in Österreich.

Einreichen einfach und barrierefrei

Die Nominierungsphase für den Daheim Betreut Award 2026 läuft noch bis 11. Jänner 2026. Vorgeschlagen werden können Personenbetreuer:innen, die mit großem Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Einsatz täglich dazu beitragen, dass ältere und pflegebedürftige Menschen in Österreich in ihrem Zuhause gut betreut leben können.

Die Einreichung ist unkompliziert über ein Online-Formular, per E-Mail oder postalisch möglich. Das Formular sowie alle Informationen finden Sie unter:

www.daheimbetreut.at/de/award

Würdigung einer unverzichtbaren Berufsgruppe

Der Award hebt herausragende Leistungen in der 24-Stunden-Betreuung hervor. Er ist eine Gelegenheit, Danke zu sagen und eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig und unverzichtbar der Beitrag dieser Berufsgruppe für die Gesellschaft in Österreich ist.

Menschen ehren, die Außergewöhnliches leisten

Nutzen Sie die Chance: Angehörige, Auftraggeber:innen, Betreuungsempfänger:innen, Vermittlungsagenturen und alle, die mit häuslicher Betreuung in Berührung stehen, sind eingeladen, ihre Nominierungen einzureichen. Gemeinsam können wir jene sichtbar machen, die tagtäglich Großes für andere leisten. (PWK534/HSP)

Für Rückfragen steht der Fachverband gerne zur Verfügung: fv-pb@wko.at