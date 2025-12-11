Herold ist Digitalpartner Nr. 1 für Österreichs Gründer:innen

Wien (OTS) -

Österreichs Gründer:innen stehen heute vor einer zentralen Herausforderung: Von Beginn an online sichtbar zu sein und auch über KI-Suchen gefunden zu werden. Genau hier setzt Herold, eine der führenden Online-Marketing-Agenturen für KMU in Österreich, an. Als langjähriger Partner der heimischen Gründerszene war Herold heuer auch einer der Hauptsponsoren des i2b Businessplan-Wettbewerbs 2025 und unterstreicht damit seine Rolle als Digitalpartner Nr.1 für heimische Gründer:innen, die von Tag eins an digitale Stärke benötigen.

Herold begleitet Neugründer:innen mit exakt jenen Online-Marketing-Lösungen, die für einen erfolgreichen Start entscheidend sind, erklärt Nico Binder, Kommerzieller Leiter der HEROLD Business Data GmbH: „Herold steht seit jeher für die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage sowie für die Unterstützung von Unternehmen aller Größen und Branchen. Besonders im Bereich der Gründerinnen, Gründer und Start-Ups ist es uns wichtig, als starker Partner für Online-Marketing-Lösungen zur Seite zu stehen – damit sich die Unternehmerinnen und Unternehmer voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Unsere Expertise besteht darin, Nachfrage und Angebot zusammenzubringen – egal, ob über klassische Suchmaschinen wie Google, über Plattformen wie HEROLD.at oder über neue Technologien wie LLMs à la ChatGPT & Co."



Als Teil der group.one unterstützt Herold mittlerweile Unternehmen in ganz Europa dabei, online erfolgreich zu sein, erklärt Nico Binder: “Als einer der größten Online-Marketing-Anbieter Österreichs mit über 100 Jahren Geschichte sehen wir es als unseren klaren Auftrag, gerade neue Unternehmen mit Rat und Tat zu begleiten und online sichtbar zu machen."

HEROLD zeichnete 2 i2b-Gewinner 2025 aus

Im Rahmen der diesjährigen i2b Awards überreichte Herold am 4. Dezember 2025 bei einer feierlichen Gala in der WKO Wien 2 Preise für mehr Online-Sichtbarkeit im Gesamtwert von 7.200 Ꞓ. Den 1. Platz in der Kategorie „Technologie“ sowie den i2b Gesamtsieg errang Marco Kner, Geschäftsführer von COISS, der mithilfe einer innovativen plug-and-play-Sensorik Maschinenparks ins digitale Zeitalter bringt: „Als junges Technologieunternehmen ist Sichtbarkeit im Internet besonders essenziell. Der i2b Award und die Unterstützung durch Herold geben uns hier enormen Rückenwind. Dass Herold uns als i2b Gewinn jetzt gratis unsere Unternehmenswebsite erstellt und für Online-Sichtbarkeit sorgt, ist unbezahlbar“, so Marco Kner.

Das Projekt WeedHunter von Johannes Huber, dem Geschäftsführer der Drohnenscan Huber OG, revolutioniert die Unkrautbekämpfung auf Feldern durch den gezielten Einsatz von KI und belegte mit seinem zugehörigen Businessplan den 1. Platz in der Kategorie „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“: „Unsere Business-Idee kombiniert Nachhaltigkeit, Technologie und echte Praxistauglichkeit. Dass wir dafür von einem starken Digitalpartner wie Herold ausgezeichnet wurden, macht uns stolz und ist eine Bestätigung, dass Innovation und Online-Sichtbarkeit immer Hand in Hand gehen müssen“, erklärt Johannes Huber.



Herold kennt die Bedürfnisse der Gründer:innen

Eine professionelle Firmen-Website erstellen, Google-Werbung schalten, lokal digital und in KI-Suchen sichtbar werden – viele Gründer:innen stehen vor denselben Herausforderungen, verfügen aber nicht über eigenes Fachpersonal. Genau dafür bietet Herold die ideale Lösung: maßgeschneiderte Websites, Google Such- & Display-Werbung, Suchmaschinen-Optimierung & Local Visibility – und das alles mit persönlicher Beratung durch qualifizierte Online-Expert:innen von Herold.

„Gerade in der Gründungsphase zählt jeder Schritt – und jeder Klick“, sagt Nico Binder. „Wir kennen den österreichischen Markt, verstehen die Bedürfnisse von KMU sowie Gründerinnen und Gründern und bieten Online-Marketing-Lösungen, die sofort wirken.“ Mit über 45.000 betreuten Kund:innen und der Kombination aus technischer Expertise, lokaler Marktkenntnis und persönlicher Betreuung positioniert sich Herold als unverzichtbarer digitaler Partner für Österreichs Gründer:innen.



Über Herold:

Herold ist Mitglied der group.one – eines führenden europäischen Anbieters von Online-Präsenz-, Cloud-Hosting- und digitalen Marketing-Services – und hat sich von einem traditionellen Telefonbuchanbieter zu einer der führenden Online-Marketing-Agenturen in Österreich entwickelt. Mit maßgeschneiderten Digital-Marketing-Lösungen unterstützt Herold Österreichs KMU dabei, im Internet maximalen Geschäftserfolg zu erzielen.



Das B2B-Angebot von Herold reicht von Firmenwebsites über Google Such- und Bannerwerbung bis hin zu Local Listings für mehr Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung, eCommerce-Lösungen und B2B-Marketingdaten. Darüber hinaus bietet Herold Domains, Websitebuilder, Social Media Marketing, Online-Buchungen, Content-Erstellung und Online-Reputations-Management an. Bis heute wurden über 30.000 Websites erstellt und 65.000 SEA-Kampagnen durchgeführt. Als Google Premium Partner und Google Leading Agency betreut Herold über 45.000 zufriedene Kund:innen in Österreich und entwickelt sich stets weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kund:innen gerecht zu werden.



Im B2C-Bereich betreibt Herold mit der Online-Plattform www.herold.at Österreichs umfassendstes Verzeichnis mit mehreren Millionen indexierten Einträgen zu heimischen Unternehmen, damit Endkund:innen einfach und schnell Unternehmen finden und kontaktieren können.



Über i2b:

i2b, kurz für „ideas to business“ wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist Österreichs größte Businessplanning-Initiative. i2b unterstützt Gründer:innen gemeinsam mit einem Netzwerk von mehr als 200 Expert:innen, Partnern und Sponsoren aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor bei der Erstellung von Businessplänen zur Vermarktung von innovativen Produkt- und Dienstleistungsideen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Das jährliche Highlight sind die österreichweiten i2b Awards, bei denen herausragende Businesspläne ausgezeichnet werden.

