Die besten ÖBB-Verbindungen von der Steiermark & Kärnten in die Schweiz

Wien/Zürich (OTS) -

Reisende aus der Steiermark und Kärnten profitieren von perfekten Bahnverbindungen in die Schweiz. Der Eurocity Transalpin (EC 163/164) verkehrt täglich mit einem 1.-Klasse-Panoramawagen von Graz über Zell am See, Kitzbühel und Innsbruck nach Zürich. Die Direktverbindung ermöglicht eine entspannte Tagesreise quer durch die Alpen und sorgt für eine komfortable Ankunft im Herzen der Schweizer Metropole.

Mit dem kommenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember wird das Angebot weiter ausgebaut: Der Nightjet verkehrt künftig von Graz über Klagenfurt nach Zürich. Diese Nachtzugverbindung schafft zusätzliche Kapazitäten und eine durchgehende Direktverbindung für Reisende aus dem Süden Österreichs. Ankunft und Abfahrt am frühen Morgen bzw. späten Abend ermöglichen eine effiziente Reiseplanung ohne zusätzliche Übernachtung.

Die interessanten Angebote stärken die nachhaltige Erreichbarkeit der Schweiz per Bahn. Informationen zur Anreise, weiterführende Reisetipps sowie Hinweise zu touristischen Angeboten stehen auf den Plattformen von Schweiz Tourismus und den ÖBB zur Verfügung.

Weitere Informationen: switzerland.com