  • 11.12.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0048

Die besten ÖBB-Verbindungen von der Steiermark & Kärnten in die Schweiz

Mit den ÖBB in die Schweiz reisen: eine Tagesverbindung im Panoramawagen ab Graz sowie ab Dezember eine Nightjet-Linie von Graz via Klagenfurt nach Zürich.

EuroCity ÖBB am Bahnhof Zürich mit Anzeigetafel "Graz"
Wien/Zürich (OTS) - 

Reisende aus der Steiermark und Kärnten profitieren von perfekten Bahnverbindungen in die Schweiz. Der Eurocity Transalpin (EC 163/164) verkehrt täglich mit einem 1.-Klasse-Panoramawagen von Graz über Zell am See, Kitzbühel und Innsbruck nach Zürich. Die Direktverbindung ermöglicht eine entspannte Tagesreise quer durch die Alpen und sorgt für eine komfortable Ankunft im Herzen der Schweizer Metropole.

Mit dem kommenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember wird das Angebot weiter ausgebaut: Der Nightjet verkehrt künftig von Graz über Klagenfurt nach Zürich. Diese Nachtzugverbindung schafft zusätzliche Kapazitäten und eine durchgehende Direktverbindung für Reisende aus dem Süden Österreichs. Ankunft und Abfahrt am frühen Morgen bzw. späten Abend ermöglichen eine effiziente Reiseplanung ohne zusätzliche Übernachtung.

Die interessanten Angebote stärken die nachhaltige Erreichbarkeit der Schweiz per Bahn. Informationen zur Anreise, weiterführende Reisetipps sowie Hinweise zu touristischen Angeboten stehen auf den Plattformen von Schweiz Tourismus und den ÖBB zur Verfügung.

Weitere Informationen: switzerland.com

Weitere Informationen zum Urlaub in der Schweiz

Rückfragen & Kontakt

Schweiz Tourismus
Urs Weber
Telefon: +43 1 513 26 40 11
E-Mail: urs.weber@switzerland.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T36

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright