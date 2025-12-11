- 11.12.2025, 10:00:32
Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring findet am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 16 Uhr im Sitzungssaal der BV 16, Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/ottakring/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 16. Bezirk, Tel. +43 1 4000-16110 bzw. E-Mail post@bv16.wien.gv.at.
