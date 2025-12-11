Urlaub am Bauernhof Markentag 2025 unterstreicht die Stärke der Nische

Salzburg (OTS) -

Unter dem Motto „Wir. Die Kraft der Nische.“ fand am 4. Dezember der diesjährige Urlaub am Bauernhof (UaB) Markentag im Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil in Salzburg statt. Zahlreiche Branchenvertreterinnen, Expertinnen und Mitgliedsbetriebe kamen zusammen, um über die Zukunft des Qualitätstourismus im ländlichen Raum zu diskutieren. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll: Die Marke Urlaub am Bauernhof ist wirtschaftlich so stark und gesellschaftlich so relevant wie nie zuvor.

Inhalte, Impulse und Perspektiven

Die Vorträge spannten einen breiten Bogen von Zukunftstrends über Markenführung bis hin zu Digitalisierung und Werten im Tourismus. Hochkarätige Speaker wie Matthias Horx, Anna-Maria Fäßler, Robert Kropf, Nina Pöllmann, Daniel Gollner und Dr. Wolfgang Hofmeister gaben konkrete Einblicke, wie Werteorientierung, Storytelling, Kooperationen und digitale Tools künftig noch stärker zu zentralen wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren werden.

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Nische als Zukunftsmodell – nicht als Einschränkung, sondern als klare Positionierung, die Betriebe stärkt, Gäste begeistert und neue wirtschaftliche Potenziale entfaltet.

Emotionaler Höhepunkt: „Die Essenz des Besonderen“

Als symbolischer Programmpunkt sorgte „Die Essenz des Besonderen“ für einen emotionalen Austausch. Alle Teilnehmer:innen brachten Gegenstände oder Produkte ihrer Höfe mit – Symbole ihrer persönlichen Identität und ihrer jeweiligen Nische. Damit wurde sichtbar, was Urlaub am Bauernhof einzigartig macht.

Die mitgebrachten Symbole reichten vom geschnitzten Holzherz – als Zeichen dafür, dass Herkunft Zukunft bedeutet – bis zum Tierpatenschaftspass vom Kinderbauernhof, handbestickten Daheim-Polstern oder Geschichten über selbstgebaute Himmelzirbenbetten für die Gäste.

Eines haben alle gemeinsam: Sie wollen in den Augen von Kindern und Erwachsenen dieses besondere Glitzern entfachen, wenn sie unvergessliche Momente genießen.

Stimmen vom Markentag

„Urlaub am Bauernhof ist weit mehr als eine Urlaubsform – es ist ein Gefühl von Sinn, Echtheit und gelebter Qualität“, betonte Mag. Hans Embacher, Geschäftsführer von UaB Österreich. „Unsere Marke beweist, dass echte Regionalität und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können – als kraftvolles Modell für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft.

Matthias Horx, Zukunftsforscher und Trendanalyst zum Thema Trends, Gegentrends und Chancen für UaB: „Die Nische ist heute einer der sichersten Orte im Tourismus – ein Raum klarer Identität im Trubel der Möglichkeiten. In einer Welt, in der Digitalisierung und KI immer weiter voranschreiten, wächst zugleich die Sehnsucht nach Analogität, Sinnlichkeit, echter Gastlichkeit und echtem menschlichen Erleben. Gerade Gegentrends geben uns Kraft: Sie zeigen, wie wir in der turbulenten Phase zwischen altem und neuem Normal unsere Zukunft bewusst gestalten können.“

Anna-Maria Fäßler vom Sonnenalp Resort zum Thema „Unsichtbare Perfektion, Sichtbare Menschlichkeit“: „Aus meiner Kindheit am Bauernhof nehme ich Dankbarkeit, Demut und Disziplin mit – Werte, die unseren Betrieb bis heute mit Mut, Begeisterung und echter Menschlichkeit prägen. Unsere Gäste, oft aus der Stadt, suchen genau dieses Gefühl einer Welt, die noch in Ordnung ist: analog erlebbar, im Hintergrund digital unterstützt.“

Robert Kropf, Gründer Change Maker Hotels zu Wertegemeinschaft: „Mein Changemaking Moment entstand, als ich mich fragte, was mein Sohn in 20 Jahren über unser Reiseverhalten sagen wird und ob wir genug tun, um Zukunft zu sichern. Wenn ich mit Hoteliers spreche, betone ich immer wieder, dass die Bedürfnisse unserer Gäste der Ausgangspunkt für echte Geschichten sind, denn erst durchs Zuhören entsteht ein Produkt, das Sinn macht und berührt.“

Fazit: Ein starkes Statement für die Zukunft

Der Markentag 2025 hat klar gezeigt: Die Nische ist kein Randbereich - sie ist ein Zukunftsmodell. Mit klarer Markenführung, hoher Qualität, digitaler Weiterentwicklung und einer Kultur der Kooperation setzt Urlaub am Bauernhof wichtige Impulse für die gesamte Tourismusbranche.