  • 11.12.2025, 09:51:02
  • /
  • OTS0044

Schladming-Dachstein mit neuem digitalen Auftritt: Website-Relaunch setzt auf Innovation und Synergien

Tourismusverband und Bergbahnen präsentieren gemeinsamen, modernen Web-Auftritt / Mobile-First-Ansatz und zentrale Datenquellen sorgen für optimale User Experience

Schladming (OTS) - 

Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein geht mit einem vollständig überarbeiteten digitalen Auftritt in die Zukunft. Nach elfmonatiger Entwicklungszeit präsentiert sich die Website www.schladming-dachstein.at mit neuem Design, moderner Optik und übersichtlicher Struktur. Das Besondere an diesem Projekt: Erstmals treten der Tourismusverband und die Bergbahnen der Region in einem gemeinsamen, wiedererkennbaren Web-Auftritt auf und nutzen dabei umfassende Synergien in Technik und Gestaltung >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright