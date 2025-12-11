- 11.12.2025, 09:51:02
- /
- OTS0044
Schladming-Dachstein mit neuem digitalen Auftritt: Website-Relaunch setzt auf Innovation und Synergien
Tourismusverband und Bergbahnen präsentieren gemeinsamen, modernen Web-Auftritt / Mobile-First-Ansatz und zentrale Datenquellen sorgen für optimale User Experience
Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein geht mit einem vollständig überarbeiteten digitalen Auftritt in die Zukunft. Nach elfmonatiger Entwicklungszeit präsentiert sich die Website www.schladming-dachstein.at mit neuem Design, moderner Optik und übersichtlicher Struktur. Das Besondere an diesem Projekt: Erstmals treten der Tourismusverband und die Bergbahnen der Region in einem gemeinsamen, wiedererkennbaren Web-Auftritt auf und nutzen dabei umfassende Synergien in Technik und Gestaltung >>
>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein
Rückfragen & Kontakt
Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND