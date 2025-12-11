VIECON Messe Wien zieht starke erste Jahresbilanz und blickt optimistisch auf 2026

Wien (OTS) -

Internationaler Austausch, nachhaltige Innovationen und starke Impulse für den Standort Wien: VIECON Messe Wien blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr unter neuer Marke zurück und startet mit klarer Zukunftsvision in das Veranstaltungsjahr 2026.

Mit über 40 Veranstaltungen, davon rund ein Drittel mit internationalen Teilnehmer*innen, sowie 350.000 generierten Nächtigungen zieht VIECON Messe Wien eine starke erste Jahresbilanz. Als Teil der Wien Holding positioniert sich VIECON damit erfolgreich als zentrale Plattform für Kongresse, Messen & Business Events und als bedeutender Wirtschaftsmotor für die Stadt Wien.

„VIECON steht sinnbildlich für die dynamische Weiterentwicklung Wiens als internationale Meeting- und Kongressdestination. Das erste Jahr unter neuem Namen zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in diesem Standort steckt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und touristisch“, so Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak.

Vielfalt, Internationalität und starke Impulse für den Standort

Das Veranstaltungsjahr 2025 war geprägt von einer hohen thematischen Bandbreite – von internationalen Medizin- und Wissenschaftskongressen über Wirtschafts- und Technologieevents bis hin zu stark frequentierten Publikumsmessen. Der Fokus auf den gesellschaftlichen Wissensaustausch, Innovation sowie Vernetzung bestätigt die wachsende Bedeutung von VIECON für die internationale Positionierung Wiens.

„Mit dem ersten Jahr als VIECON ist es gelungen, den Standort strategisch weiterzuentwickeln und als wichtige Plattform für internationale Kongresse, Messen und Firmenveranstaltungen zu stärken“, betont Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.

Nachhaltigkeit als gelebter Anspruch: VIECON geht grün in die Zukunft

Für VIECON ist Nachhaltigkeit ein fortlaufendes Bekenntnis, das sich in vielen sichtbaren Projekten widerspiegelt: Das ehemalige Zierbecken wurde zu einer bepflanzten Grünfläche umgestaltet und schafft neuen Lebensraum für Nützlinge. Am Dach des Congress Centers sind im Frühjahr Bienenvölker eingezogen, deren erster BEECON Honig bereits produziert wurde. Mit der vertikalen Begrünung der Halle A sowie der Revitalisierung der Innenhöfe zu blühenden Erholungsräumen wurde die urbane Aufenthaltsqualität weiter gesteigert.

„Für unseren Anspruch, ein leistungs- und zukunftsfähiges Veranstaltungsgelände zu garantieren, sind Investitionen in Energie, Begrünung und moderne Gebäudetechnik essenzielle Bausteine“, erklärt Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin von VIECON.

Ganzjahresnutzung & Erlebnisformat: BattleKart als Erfolgsbeispiel

Ein sichtbares Beispiel für die erweiterte Nutzung einer modernen Venue ist BattleKart Wien. Als Ganzjahresattraktion verbindet das immersive Erlebnisformat Gaming, Sport und Event und bringt neue Zielgruppen an den Standort. Damit wird das VIECON Center auch abseits klassischer Großveranstaltungen als lebendiger Erlebnis- und Begegnungsraum erfahrbar.

Ausblick 2026: Internationale Kongresse, starke Messen und klare Nachhaltigkeitsschwerpunkte

Für das Jahr 2026 spannt sich der Veranstaltungsbogen von hochkarätigen Kongressen wie der IEEE International Conference on Robotics and Automation oder dem Euretina Congress zur Netzhautforschung über internationale Corporate Events wie Zscaler Zenith Live und ENLIT Europe bis zu etablierten Messehighlights wie der Ferien-Messe Wien, die gemeinsam mit Vienna Drive stattfindet, der Wohnen & Interieur, der BeSt und der BUCH Wien.

Ein weiterer Meilenstein folgt 2026 auch infrastrukturell: Auf dem Dach der Halle A entsteht eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 2.500 kWp. Das entspricht dem Jahresstrombedarf von etwa 876 Haushalten. Das Projekt setzt ein starkes Zeichen für den Einsatz erneuerbarer Energie in der Eventbranche und ist ein weiterer konsequenter Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltig betriebenen Veranstaltungsinfrastruktur.

„2026 wird erneut ein Jahr der Vielfalt mit nationalen und internationalen Kongressen, starken Corporate Events und publikumswirksamen Messen. Unser klares Ziel ist es, VIECON weiterhin als Top-Veranstaltungsdestination zu positionieren und insbesondere internationale Gäste nach Wien zu bringen. Parallel dazu treiben wir unsere Nachhaltigkeitsprojekte konsequent weiter voran“, so VIECON Geschäftsführerin Martina Candillo.

Mit dem gelungenen ersten Jahr unter neuem Namen, klaren Nachhaltigkeitszielen und einer starken Buchungslage für 2026 festigt VIECON seine Position als eine der wichtigsten Adressen für Kongresse, Messen & Business Events in Österreich – und als Bühne für internationale Begegnung, Innovation und wirtschaftliche Zukunft.

Über VIECON

Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und seit 2025 Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume, eine moderne technische Infrastruktur und ein nachhaltiges Gesamtkonzept mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“.

Weitere Informationen auf vieconcenter.at