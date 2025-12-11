Haus der Barmherzigkeit eröffnet Hospiz in Wien

Wien (OTS) -

Am Mittwoch eröffnete das Haus der Barmherzigkeit sein erstes Hospiz in Wien. Das vom Fonds Soziales Wien geförderte stationäre Hospiz Camillus im Pflegekrankenhaus in Wien-Ottakring bietet seit September diesen Jahres acht Plätze für Menschen mit unheilbaren Erkrankungen. Der Fokus des Hospiz liegt auf der interdisziplinären und empathischen Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase und ihren Angehörigen. Die Eröffnung findet im Jubiläumsjahr des gemeinnützigen Haus der Barmherzigkeit statt, das heuer sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Lebensqualität bis zum Schluss

Zwei Jahre nach der Eröffnung des Kinderpflegedomizils FRIDOLINA schließt das Haus der Barmherzigkeit mit dem Hospiz Camillus eine weitere Versorgungslücke. Roland König, Institutsdirektor im Haus der Barmherzigkeit, betonte: „Unser erstes Wiener Hospiz soll Menschen in ihrer letzten Lebensphase ganzheitlich begleiten. Mit unserem professionellen Team und einer klaren Haltung tragen wir dazu bei, dass unheilbar Kranke bis zuletzt in Würde und mit Respekt leben können.“ Ziel des Hospiz Camillus sei es, die Lebensqualität trotz schwerer Krankheit bis zuletzt zu bewahren, so König.

Josef Grünwidl, der ernannte Erzbischof von Wien, zeigte sich erfreut über das erweiterte Angebot im Haus der Barmherzigkeit. „Der Mensch soll an der Hand eines Menschen und nicht durch die Hand eines Menschen sterben. Als Kirche sind wir bemüht das Leben vom Anfang bis zum Ende zu schützen. Schön, dass hier im neu eröffneten Hospiz das Leben bis zum letzten Atemzug in Würde ermöglicht wird“, so Grünwidl.

Wichtiger Baustein für Hospizversorgung in Wien

Die Stadt Wien habe die Kapazitäten im Hospizbereich in Wien in den vergangenen Monaten stark ausgebaut, betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Zuge der Eröffnung. „Die Plätze hier im Hospiz Camillus sind ein wichtiger Baustein in der Umsetzung des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes und ein Beweis, dass Wien in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt. Es freut mich, dass wir nach dem Kinderhospiz FRIDOLINA eine weitere Einrichtung mit dem Haus der Barmherzigkeit eröffnen können. Das Haus der Barmherzigkeit und seine Mitarbeiter*innen zeigen täglich, was es heißt, Menschlichkeit zu leben,“ so Hacker.

„Mit dem Hospiz Camillus entsteht ein Ort, an dem Menschen in ihrer letzten Lebensphase jene Zuwendung und professionelle Pflege und Betreuung finden, die sie brauchen. Als Fonds Soziales Wien ist es unser Ziel, das Netz der Hospiz- und Palliativversorgung weiter auszubauen und gemeinsam mit Partnerorganisationen wie dem Haus der Barmherzigkeit Angebote sicherzustellen, die Würde und Lebensqualität bis zuletzt ermöglichen. Dass wir dieses Hospiz nun in Wien eröffnen können, ist ein wichtiger Schritt für eine menschliche und gut erreichbare Hospiz- und Palliativversorgung in unserer Stadt und eine wichtige Erweiterung des Angebots im stationären Hospizbereich“, so Monika Badilla, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin Strategie Pflege und Betreuung im Fonds Soziales Wien.

Geborgenheit und bestmögliche Begleitung

Das Hospiz Camillus verfügt über acht Einzelzimmer sowie einen großzügigen Aufenthaltsbereich mit begrünter Terrasse. Für die bestmögliche Begleitung der Bewohner*innen und der Angehörigen sorgt ein interdisziplinäres Betreuungsteam aus Medizin, Pflege und Therapie mit langjähriger palliativer Erfahrung. Das Wohnkonzept von Camillus orientiert sich an einem Pfad durch ein Weizenfeld, als Symbol für den Zyklus des Lebens. Warme Farben und eine gemütliche Atmosphäre sollen Geborgenheit vermitteln. Der Name des Hospiz ist an Camillus von Lellis, den Schutzpatron der Kranken, angelehnt.

150 Jahre Haus der Barmherzigkeit

Mit seiner Gründung im Jahr 1875 war das Haus der Barmherzigkeit die erste Einrichtung in Österreich, die Menschen, unabhängig von Herkunft oder Religion, kostenlos medizinisch und pflegerisch versorgte. Damit setzte es neue Standards in der Pflege und legte den Grundstein der modernen Geriatrie. Heute ist das Haus der Barmherzigkeit einer der führenden gemeinnützigen Anbieter in der interdisziplinären Langzeitpflege und -betreuung chronisch kranker Menschen und Menschen mit Behinderungen.

