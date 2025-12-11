4.000 Schülerinnen und Schüler lernen, was Bio bedeutet

Wien (OTS) -

Rund 200 Klassen mit insgesamt 4.000 Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich beschäftigten sich heuer im Rahmen der AMA-Bio-Volksschulaktion mit der biologischen Produktion von Lebensmitteln. Die Initiative wurde heuer zum sechsten Mal von der AMA-Marketing durchgeführt und wurde auch diesmal bestens angenommen.

Mit dieser Aktion sollen Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern der 4. Volksschulklasse dazu motiviert werden, sich aktiv mit dem Thema der Lebensmittelproduktion und insbesondere mit der biologischen Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Zu diesem Zweck hat die AMA-Marketing in Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen Unterrichtsmaterialien entwickelt. Diese enthalten spannende Arbeitsblätter für Kinder sowie Hintergrundinformationen für Lehrkräfte. Die Teilnahme war wie jedes Jahr kostenlos und an keine Verpflichtungen gebunden. Klassen, die eine Dokumentation über ihre aktive Auseinandersetzung mit den Unterlagen an die AMA-Marketing übermittelten, erhielten als Dankeschön Bio-Jausenboxen und Einkaufsgutscheine für alle Schülerinnen und Schüler.

Highlight 2025: Übergabe der Bio-Jausenbox durch den Landwirtschaftsminister

Viele liebevoll gestaltete Dokumentationen der 200 Klassen erreichten die AMA-Marketing. Als Höhepunkt der diesjährigen Bio-Volksschulaktion war eine besondere Überraschung geplant. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und die Geschäftsführerin von AMA-Marketing, Christina Mutenthaler-Sipek, überreichten den Inhalt der Bio-Jausenbox in einem Korb an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Volksschule Kleistgasse in Wien – stellvertretend für alle teilnehmenden Klassen. Zusätzlich erhielten alle Kinder eine Urkunde für ihre Teilnahme.

„Bewusstseinsbildung für heimische Lebensmittel und Ernährung beginnt im Kindesalter, deshalb sind Aktionen wie die Bio-Volkschulaktion so wertvoll. Wer schon früh lernt, welchen Schatz unsere regionalen und biologisch erzeugten Lebensmittel darstellen, greift auch später bewusster zu heimischen Produkten. Die große Neugier der Kinder zeigt, dass frühe Auseinandersetzung mit der landwirtschaftlichen Produktion und besonders mit dem Bio-Landbau auf großes Interesse stößt. Aus der Aktion sind viele beeindruckende Projekte hervorgegangen, die mich als Landwirtschaftsminister besonders freuen. Ich hoffe, dass dieses Bewusstsein für die heimische und biologische Landwirtschaft bleibt und vielleicht sogar die eine oder andere Kaufentscheidung nachhaltig beeinflusst“, so Totschnig.

„Wir möchten schon bei den Jüngsten das Bewusstsein stärken, dass Bio weit mehr ist als nur ein Begriff auf dem Etikett. Kinder lernen auf spielerische Weise, wie Lebensmittel entstehen, was biologische Tierhaltung bedeutet und warum Regionalität und Qualität Hand in Hand gehen“, sagt Mutenthaler-Sipek. „Mit dieser Aktion knüpfen wir nahtlos an unsere neue Bio-Kampagne an, die das Thema Bio noch stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken soll.“

Bio-Unterrichtsmaterialien auf www.bioinfo.at

Die fächerübergreifend gestalteten Inhalte können vom Sachunterricht über Biologie bis hin zum Deutschunterricht verwendet werden. Zentrales Thema ist dabei immer der biologische Anbau und die biologische Tierhaltung.

Die Bio-Unterrichtsmaterialien stehen ab sofort allen Schulen auf www.bioinfo.at kostenlos zum Download bereit. So können auch künftig alle interessierten Klassen das Thema Bio in den Unterricht integrieren.

Über das AMA-Biosiegel

Das AMA-Biosiegel ist neben dem EU-Bio-Logo das einzige behördliche Siegel für Bio-Lebensmittel in Österreich. Seine Anforderungen gehen über jene der EU-Bio-Verordnung hinaus und garantieren eine hohe Lebensmittelqualität, zusätzliche Umweltstandards sowie eine gesicherte Nachvollziehbarkeit der Herkunft.

Das rot-weiße AMA-Biosiegel mit der Herkunftsangabe „Austria” steht für österreichische Rohstoffe und Verarbeitung in Österreich. Der Einsatz von Bio-Palmöl ist im AMA-Biosiegel-Programm nicht erlaubt. Fleisch darf nur dann das rot-weiße AMA-Biosiegel tragen, wenn die Tiere in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt wurden. Vergleichbare Herkunftsregelungen gelten auch für Milchprodukte, Eier, Obst, Gemüse und Erdäpfel – sie alle stammen aus österreichischer Bio-Produktion.

