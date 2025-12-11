Karriere mit Wirkung: Bis 14.12 fürs Social Leadership Programm von Teach For Austria bewerben

Wien/Linz (OTS) -

Führungspersönlichkeiten, die sich als Fellows für Chancengerechtigkeit einsetzen und in sozialen Kontexten Verantwortung übernehmen wollen, können sich bis 14.12 für das Social Leadership Programm von Teach For Austria bewerben. In dem zweijährigen Programm verbessern Fellows ihre Leadership Skills durch praxisorientiertes Training und Coaching und werden Teil eines globalen Netzwerks. Ihre Aufgabe: zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen unterrichten und Kindern aus bildungsfernen Haushalten Zukunftschancen eröffnen.

Warum TFA?

Führungsentwicklung durch 730 Stunden intensives Coaching und praxisnahes Training im Wert von 25.000 Euro

durch 730 Stunden intensives Coaching und praxisnahes Training im Wert von 25.000 Euro Karrieremöglichkeiten im internationalen Netzwerk und Zugang zu hochrangigen Führungspersönlichkeiten mit einem jährlichen Bruttogehalt von bis zu 47.600 Euro

im internationalen Netzwerk und Zugang zu hochrangigen Führungspersönlichkeiten mit einem jährlichen Bruttogehalt von bis zu 47.600 Euro Globale Perspektive im Teach For All Netzwerk (in mehr als 60 Ländern)

im Teach For All Netzwerk (in mehr als 60 Ländern) Alumni-Erfolg: Viele ehemalige Fellows übernehmen heute führende Positionen in Unternehmen, NGOs, der Politik oder gründen eigene Projekte.

„Zwei Jahre kann man kaum besser investieren!

„Das Social Leadership Programm hat mir definitiv geholfen, gute Fähigkeiten im Bereich der Team- und Menschenführung aufzubauen und mit unterschiedlichsten Stakeholdern zu arbeiten. Das kann ich auch in meinem heutigen Joballtag nutzen," sagt Hannes Aichmayr, ehemaliger TFA Fellow und Klassenvorstand an einer Mittelschule. Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien und nach dem Social Leadership Programm Education Policy an der Harvard University. Heute ist er Director Corporate Development bei Sdui und Geschäftsführer von Fox Education.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen unterrichten. Durch ihre Arbeit tragen TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern. Seit dem Schuljahr 2025/26 setzt Teach For Austria Fellows auch an Wiener Ganztagsvolksschulen ein.