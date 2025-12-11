Die Klima-Show 2025 auf W24: Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt

Wien (OTS) -

Wissensduelle, Teamgeist und jede Menge Klima-Know-how: Die „Klima-Show 2025 – Wien macht gutes Klima“ brachte auch heuer wieder motivierte Schüler*innen aus ganz Wien zusammen und rückte eines der wichtigsten Zukunftsthemen in den Fokus: die Kreislaufwirtschaft. Das beliebte Quizformat im 48er-Tandler, das unmittelbar an die Wiener Klima-Tour anknüpft, wird ab 13. Dezember an mehreren Sendeterminen auf W24 ausgestrahlt.

Teamgeist trifft Klima-Know-how

Die Klima-Show ist ein speziell entwickeltes Quizformat, in dem Schüler*innen ihr Klimawissen in mehreren Runden unter Beweis stellen. Drei Wiener Schulklassen – die HTL Wien West, das BRG 21 sowie das GRG 23 – traten heuer gegeneinander an. In der Vorrunde nahmen jeweils zwei Kandidat*innen je Klasse auf dem „Hot Seat“ Platz und stellten sich anspruchsvollen Fragen rund um Klimaschutz, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft. Die beiden punktestärksten Teams zogen ins große Finale ein, wo Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky die Gewinnerfragen stellte. Zu gewinnen gab es einen besonderen Hauptpreis: einen gemeinsamen Besuch der Siegerklasse bei „Das Phantom der Oper“ im Raimund Theater, für Platz 2 und 3 gab es Gutscheine für die 48er-Escape-Rooms im House of Mist und für den 48er-Tandler.

„Das Klima-Wissen der Schülerinnen und Schüler ist beeindruckend – es zeigt, wie sehr sie das Thema Klimaschutz beschäftigt und wie sehr sie selbst etwas bewirken möchten: Das macht Mut für die Zukunft“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kreislaufwirtschaft als Schwerpunkt 2025

Die diesjährige Klima-Tour der Stadt Wien widmete sich ganz der Kreislaufwirtschaft – ein Themenfeld, das von Ressourcenschonung über Reparieren und Wiederverwenden bis hin zu intelligenten Stoffkreisläufen reicht. Diese Inhalte flossen auch in die Showfragen ein, wobei ganz deutlich wurde: Junge Menschen setzen sich intensiv mit klimarelevanten Fragen auseinander und bringen ein beeindruckendes Verständnis für klimarelevante Zusammenhänge mit.

Ausstrahlungstermine

Wer erfahren möchte, welche Klasse die Klima-Show 2025 für sich entscheiden konnte und den Hauptpreis mit nach Hause nimmt, sollte an einem der Sendetermine auf W24 einschalten:

13.12. (19 Uhr), 14.12. (18 Uhr), 15.12. (14 Uhr), 21.12. (11 Uhr), 24.12. (07 Uhr), 26.12. (09 Uhr), 27.12. (17 Uhr), 31.12. (08 Uhr).

Das ist die Wiener Klima-Tour

Bei der Wiener Klima-Tour ist eine Flotte von acht E-Lastenrädern seit 2022 in der ganzen Stadt unterwegs: Die Themen der einzelnen Räder umfassen die unterschiedlichsten Lebensbereiche – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft sowie dem Pilz-Rad, das für Klimabildung steht. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der in der Stadt den Weg zur Klimaneutralität vorgibt.

Jedes Themenrad ist ein multifunktionaler Informationsträger, neben Tipps und Anregungen für Klimaschutz im Alltag, gibt es Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Darüber hinaus kann man Fragen an Stadt-Expert*innen stellen und sich über die großen Zusammenhänge der Klimakrise und die Aktivitäten der Stadt informieren. Die Klima-Tour ist in der wärmeren Jahreszeit in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und zu Veranstaltungen.

Alle Infos: www.wien.gv.at/klimatour

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar.