Falschmeldung zur angeblichen Elchsichtung in Wien

Das Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien stellt klar, dass die aktuell kursierende E-Mail über eine angebliche Elchsichtung in der Donaustadt nicht vom Wildtierservice Wien stammt. Es handelt sich um eine Falschmeldung.

Das Wildtierservice Wien verfügt über keine Hinweise oder bestätigten Informationen zu einem derartigen Vorfall.

Wir ersuchen daher nur den offiziellen Kanälen der Stadt Wien zu vertrauen und keine unbestätigten Meldungen weiterzuleiten.