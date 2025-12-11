Die Lärche ist der Baum des Jahres 2026

Wien (OTS) -

Das Kuratorium Wald freut sich, in Kooperation mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft die Lärche (Larix decidua) als Baum des Jahres 2026 bekanntzugeben.

Mit ihrer meist sehr eindrucksvollen Erscheinung sowie den leuchtenden und im Jahresverlauf wechselnden Farben ihrer Nadeln prägt die Lärche vor allem im inneralpinen Raum Gebirgszüge, Hochplateaus, Täler und Wälder. Ausgesprochen frosthart, sturmfest und robust gegenüber Schneebruch und Steinschlag spielt sie eine wesentliche Rolle im Schutzwald. Auch forstwirtschaftlich wird sie aufgrund ihres gut verarbeitbaren und witterungsbeständigen Holzes sehr geschätzt. Als beständiger Habitatbaum bietet sie Lebensraum und Nahrung, ihre gehaltvollen Samen dienen beispielsweise vielen Vogelarten als Futter. Die lichten Kronen der Lärchen ermöglichen einen reichen Unterwuchs. Diesen Umstand nutzt der Mensch seit langer Zeit mit der Verflechtung von Lärchenwäldern und Viehweiden und hat damit das Vorkommen der Lärche in manchen Gebieten deutlich gefördert.

Die Lärche wirft als einziger heimischer Nadelbaum ihre Nadeln ab. Nach dem ersten Frost im Herbst verfärben sich die Nadeln der Lärche goldgelb, fallen noch vor dem Winter ab und sorgen damit für wertvolle Humusbildung.

In Österreich findet man die lichtliebende Baumart vor allem in Höhen von 1.000 bis 2.200 Metern. Für gewöhnlich wird sie 25 bis 45 Meter hoch, in Ausnahmefällen sogar über 50 Meter. Lärchen können ein Alter von über 1.000 Jahren erreichen, meist liegt ihre natürliche Lebenszeit allerdings bei 500 bis 800 Jahren. Wachsen sie in Einzellage, können sie imposante Größen mit Stammdurchmessern von bis zu zwei Metern erlangen. Entdeckt mit uns im Laufe des Jahres noch mehr über diese bemerkenswerte Baumart!

Wie jedes Jahr gibt es ab 25.4.2026 (Tag des Baumes) wieder unsere beliebte Broschüre und das Plakat zum Baum des Jahres - digital und im Printformat - sowie die seit 2025 neuen Sammelkarten zum jeweiligen Baum des Jahres!