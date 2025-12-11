Vorbildwirkung im Parlament: Restaurant Kelsen macht Lebensmittelherkunft mit GUT ZU WISSEN sichtbar

Wien (OTS) -

Die Kelsen Kulinarik GmbH, verantwortlich für das Restaurant, die Kantine und das Catering im Österreichischen Parlament, ist ab sofort Teil des freiwilligen, transparenten Herkunftskennzeichnungssystems GUT ZU WISSEN der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ). Nach erfolgreich durchlaufener Kontrolle durch eine unabhängige, akkreditierte Kontrollstelle wurde nun das Zertifikat offiziell überreicht. Die Verleihung erfolgte durch Bauernbund-Präsident Abg.z.NR Georg Strasser, Bundesbäuerin Abg.z. NR Irene Neumann Hartberger und LK-Wien-Präsident Norbert Walter.

Strasser: „Transparenz stärkt unsere bäuerlichen Familienbetriebe“

„Transparenz schafft Vertrauen, und genau das leistet GUT ZU WISSEN. Dass Kelsen diesen Weg konsequent mitgeht, freut mich besonders. Wer im Herzen der Demokratie täglich Hunderte Menschen verköstigt und klar auf regionale Herkunft setzt, übernimmt Verantwortung für die heimische Landwirtschaft und für eine faire Wertschöpfungskette vom Hof bis zum Teller. Das stärkt unsere Bäuerinnen und Bauern, die tagtäglich hochwertige Lebensmittel herstellen“, betont Strasser.

Kelsen setzt auf Transparenz und regionale Wertschöpfung

Österreichweit nehmen bereits 1.280 Betriebe freiwillig an GUT ZU WISSEN teil und kennzeichnen insgesamt 95 Millionen Essensportionen pro Jahr transparent hinsichtlich der Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern. Mit der Teilnahme unterstreicht Kelsen sein starkes Bekenntnis zu Transparenz, regionaler Wertschöpfung und verantwortungsvoller Gastronomie.

Neumann-Hartberger: „Als Bundesbäuerin freut es mich besonders, dass im Parlament ganz bewusst heimische Lebensmittel auf den Tisch kommen. Wer sich für regionale Herkunft entscheidet, stärkt unsere Bäuerinnen und Bauern und hält Wertschöpfung in den ländlichen Regionen. GUT ZU WISSEN macht diese Herkunft sichtbar und gibt den Gästen im Parlament Orientierung und Sicherheit bei ihrer Essenswahl.“

Walter betont: „Konsumentinnen und Konsumenten erwarten heute nachvollziehbare Informationen darüber, woher Lebensmittel stammen. Durch die Teilnahme an GUT ZU WISSEN übernimmt Kelsen eine Vorreiterrolle in der Hauptstadt und setzt ein starkes Zeichen für Qualität und gelebte Verantwortung.“

LK-Niederösterreich-Präsident Abg.z.NR Johannes Schmuckenschlager Schmuckenschlager ergänzt: „Mit Kelsen gewinnt GUT ZU WISSEN einen prominenten Partner im Herzen der Demokratie. Wer täglich viele Menschen im Umfeld des Parlaments versorgt, setzt mit klarer Herkunftskennzeichnung ein wichtiges Signal: Regionale Qualität ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung.“

Auch Thomas Litschauer von der Kelsen Kulinarik GmbH unterstreicht die Bedeutung dieses Schritts: „Wir sind stolz darauf, ab sofort mit dem GUT ZU WISSEN Zertifikat arbeiten zu dürfen. Damit machen wir die Herkunft unserer Rohstoffe für die Gäste von Restaurant, Kantine und Catering transparent sichtbar, ein wichtiger Schritt in Richtung noch mehr Qualität, Regionalität und Glaubwürdigkeit.“

GUT ZU WISSEN: Klare Herkunftsangaben für mehr Vertrauen

GUT ZU WISSEN ist eine österreichweite Initiative der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ). Sie wurde entwickelt, um Konsumentinnen und Konsumenten in öffentlichen Küchen, Betriebsrestaurants, Kantinen und gastronomischen Einrichtungen klare, verlässliche Informationen über die Herkunft zentraler Lebensmittel zu geben.

Das System ist freiwillig, transparent und unabhängig kontrolliert. Betriebe, die teilnehmen, kennzeichnen klar, aus welchem Land Fleisch, Milch und Eier stammen. Damit wird nachvollziehbar, ob Produkte aus Österreich, der EU, Drittstaaten oder mit unbekannter Herkunft verwendet werden.

Ziel der Initiative ist es, das Verbraucherbewusstsein zu stärken, die Wertschätzung regionaler Lebensmittel zu erhöhen und Produzentinnen und Produzenten aus Österreich sichtbar zu machen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Verlässlichkeit der Angaben sichergestellt. Das ist ein Beitrag zu mehr Vertrauen, Qualität und Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie.