Gurkerl startet Spendenaktion „Wärme schenken“ zugunsten der Caritas Wien

Wien (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl startet heute die Spendenaktion „Wärme schenken“ zugunsten der Caritas der Erzdiözese Wien und deren Einrichtung „ Die Gruft ”, die seit fast 40 Jahren obdachlosen Menschen in der österreichischen Hauptstadt Schutz, warme Mahlzeiten und Würde bietet.

Kund:innen können bis Ende Januar 2026 direkt über die „Gutschein kaufen“ -Funktion im Webshop und in der App spenden. Zur Auswahl stehen Beträge von 5, 15, 30, 50 oder 100 Euro. Mit 70 Euro wird ein vollständiges „Gruft Winterpaket“ finanziert, bestehend aus einem winterfesten Schlafsack und sieben warmen Mahlzeiten. Gurkerl leitet 100 % aller Spenden an die Caritas der Erzdiözese Wien weiter.

Die Gruft zählt zu den wichtigsten Anlaufstellen für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien. Die von der Caritas betriebene Einrichtung bietet Frühstück, sowie warmes Mittag- und Abendessen, Schlafplätze, Wasch- und Duschmöglichkeiten, frische Kleidung sowie Beratung und Betreuung durch Sozialarbeiter:innen. Zusätzlich sind mobile Streetwork-Teams im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Menschen, die im Freien schlafen, mit Schlafsäcken, heißen Getränken und akuter Hilfe zu unterstützen, sie vor Kälte zu schützen und bei Bedarf in Notquartiere zu begleiten.

Mit der Aktion „Wärme schenken“ möchte Gurkerl gezielt auf diese wichtige Hilfeleistung aufmerksam machen und seinen Kund:innen eine einfache Möglichkeit bieten, Menschen in der kalten Jahreszeit konkret zu unterstützen.

