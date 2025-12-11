FW-Schachner: KI wird zur Überlebensfrage für die Wohnbauwirtschaft – Kammer darf nicht wieder zu spät reagieren!

Wien/Linz (OTS) -

KI ist längst in der Realität angekommen und verändert bereits Planung, Bauabläufe und Gebäudebewirtschaftung. Für die Wohnbauwirtschaft bedeutet das enorme Chancen: präzisere Projekte, reduzierte Baukosten, intelligente Energieoptimierung und vorhersehbare Wartung. Genau diese Effizienz braucht die Branche in Zeiten hoher Kosten und wachsender Unsicherheit.

Trotz dieser Entwicklung fehlt in der Wirtschaftskammer jede strukturierte Unterstützung für Betriebe, die KI einsetzen wollen. Aus Sicht der Freiheitlichen Wirtschaft ist das ein strategisches Defizit – gerade im Wohnbau, der international längst digitaler wird, während Österreich im Schneckentempo agiert.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher die Einrichtung einer eigenen KI-Expertengruppe in der Kammer, die Unternehmen schnell, praxisnah und unbürokratisch an diese Technologie heranführt. Österreich darf sich kein weiteres Zögern leisten.

„KI ist für die Wohnbauwirtschaft das, was die Dampflok für die Industrie gewesen ist - ein Wendepunkt! Wer jetzt wartet, verliert den Anschluss. Die Kammer muss endlich zum Chancengeber werden – nicht zum Verhinderer“, so René Schachner, MSc., Wohnbausprecher der Freiheitlichen Wirtschaft abschließend.