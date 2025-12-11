MANZ erweitert Kooperation mit JusHAK: RDB Rechtsdatenbank ab sofort an allen Standorten kostenlos nutzbar

Wien (OTS) -

Der juristische Fachverlag MANZ und die JusHAK bauen ihre erfolgreiche Kooperation aus: Ab Ende 2025 erhalten Schüler:innen aller 12 JusHAK-Standorte kostenlosen Zugang zur RDB Rechtsdatenbank von MANZ. Damit können die Jugendlichen umfassend auf Fachinformationen einer der wichtigsten juristischen Informationsquellen Österreichs zugreifen – von Gesetzestexten über Kommentare bis hin zu Entscheidungssammlungen führender Gerichte und Fachzeitschriften namhafter österreichischer Verlage.

„Unsere Zusammenarbeit mit der JusHAK zeigt, wie praxisnahes Lernen und digitale Tools Hand in Hand gehen. Durch die Ausweitung auf insgesamt 12 Standorte österreichweit bekommen nun alle Schüler:innen die Möglichkeit, frühzeitig mit professionellen Rechtsquellen zu arbeiten. Das stärkt ihre Recherchekompetenz und bereitet sie optimal auf den Beruf in der Rechtsbranche vor“, erklärt Christina Mitterlehner, MA, Vertriebsleitung bei MANZ.

Von der Pilotphase zur flächendeckenden Nutzung

Das Projekt begann erfolgreich als Pilot an der JusHAK Vienna Business School Schönborngasse. „Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass Schüler:innen aller Jahrgänge besonders dann einen deutlichen Lernerfolg erleben, wenn sie praxisorientierte Aufgaben mithilfe RDB-recherchierter Rechtsinformationen bearbeiten. Die Kombination aus professioneller Recherche und anschließender Analyse führt zu gut begründeten, validierten Ergebnissen und stärkt nachhaltig ihre juristische Handlungskompetenz“, so Mag. Matthias Lenz, JusHAK-Koordinator und Lehrer für juristische Fächer an der VBS Schönborngasse.

JusHAK: Wirtschaft, Recht und Praxis vereint

Die JusHAK ist österreichweit die einzige Schulform, die in der Ausbildung Wirtschaft, Recht, Allgemeinbildung und Praxis kombiniert. Diese innovative Schulform bietet den Absolvent:innen optimale Voraussetzungen für verantwortungsvolle Positionen in Unternehmen, für die Betriebsnachfolge oder die Gründung eines eigenen Unternehmens. Auch für juristische und wirtschaftliche Studienrichtungen bietet die JusHAK einen Startvorteil.