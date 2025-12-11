PBZ Tulln schließt Übersiedelungen nach Hochwasser erfolgreich ab

St. Pölten (OTS) -

Nach Monaten intensiver Planung hat das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Tulln die Übersiedelungen seiner Wohnbereiche, die nach dem letztjährigen Hochwasser erforderlich waren, erfolgreich abgeschlossen. Lediglich das Psychosoziale Betreuungszentrum (PSBZ) kann weiterhin am aktuellen Standort bewohnt werden. Ziel war es, die Sicherheit von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden dauerhaft zu gewährleisten und den Betrieb stabil fortzuführen.

„Wir freuen uns, dass die Bewohnerinnen und Bewohner gut in ihren neuen Wohnbereichen angekommen sind und aufgenommen wurden und damit der Umzug so gut funktioniert hat. Dafür danke ich dem gesamten Team des PBZ Tulln als auch den Mitarbeitenden von den neuen Wohnbereichen im LK Klosterneuburg, dem PBZ Korneuburg, dem Weißen Hof sowie auch dem Universitätsklinikum Tulln und natürlich der NÖ Landesgesundheitsagentur“, bedankt sich die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei ihrem Besuch am Weißen Hof.

„Diese letzten Monate haben gezeigt, wie stark Teamgeist und Zusammenhalt unser Haus prägen. Wir sehen uns immer noch als ein Haus und gehören trotz der räumlichen Trennung zusammen: offiziell, aber auch mit dem Herzen“, betonen der kaufmännische Direktor Gregor Kopa und Pflegedirektor Alexander Wedekind. Trotz der großen organisatorischen Herausforderung fällt die erste Bilanz positiv aus. „Wir sind dankbar für die großartige Willkommenskultur, die uns von Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern und Mitarbeitenden aller Standorte entgegengebracht wurde – so auch erneut vom Rehabilitationszentrum Weißer Hof“ betont Wedekind.

Alle Wohnbereiche sind nun sicher untergebracht:

Wohnbereiche 1, 4 und 5 im Weißen Hof in Klosterneuburg

Wohnbereich 6 im PBZ Korneuburg

Hospizbereich im Landesklinikum Klosterneuburg

Schwerstpflege im Universitätsklinikum Tulln

Auch seitens der AUVA betont man die gute Zusammenarbeit: „Als Sozialversicherungsträger ist es für uns selbstverständlich, in Krisensituationen zusammenzustehen. Wir freuen uns, dass wir am Weißen Hof nicht nur Räumlichkeiten bieten, sondern auch ein gelebtes Miteinander geschaffen haben. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams der AUVA und des PBZ Tulln funktioniert seit Tag eins hervorragend und beweist, dass gute Partnerschaft über Organisationsgrenzen hinweg möglich ist“, so Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA, und Thomas Neuhold, Pflegedienstleiter der AUVA-Region Ost, unisono.

Der Großteil des Personals ist an die neuen Standorte mitgezogen. „Für uns alle bedeutet die neue Situation eine große Umstellung. Umso wichtiger ist es, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin vom vertrauten Personal betreut werden können“, so die Leitung. „Die Absiedelung ist nach Plan verlaufen, wir freuen uns, dass wir den Umzug noch vor der Weihnachtszeit abschließen konnten“ berichtet der kaufmännische Direktor Gregor Kopa. Als nächster Schritt werden die Verwaltungsbüros in hochwassersichere Zonen verlegt.

Weitere Informationen: Mag. Christina Lins, Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, Tel.: +43(0)2272 65000 745616, E-Mail: christina.lins@noe-lga.at