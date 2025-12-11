WK Wien zeichnet Verkehrsbüro als Lehrbetrieb des Jahres aus

Wien (OTS) -

Alljährlich ehrt die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien den Lehrbetrieb des Jahres im Tourismus, der sich in besonderem Maß für die Ausbildung der nächsten Generationen touristischer Fachkräfte verschrieben hat. „Mit dem Verkehrsbüro zeichnen wir in diesem Jahr einen besonders eindrucksvollen Lehrbetrieb aus, der sich seit Jahrzehnten vorbildlich der Ausbildung verschrieben hat. Und damit unserer Branche bereits mehr als 1.200 Fachkräfte zugeführt hat“, so Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

„Die Lehre ist gerade im Tourismus einer der wichtigsten Eckpfeiler in der Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Die Praxisnähe gepaart mit dem theoretischen Hintergrundwissen zeichnet unseren Weg der Lehrausbildung aus – und bringt oft erstaunliche internationale Karrieren hervor. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, die Lehre zu fördern und noch weiter auszubauen. Einer der Betriebe, die diesen Weg schon hervorragend eingeschlagen haben, ist das Verkehrsbüro, das nicht nur heute mehr als 100 Lehrlinge in einer Vielzahl von Berufen ausbildet, sondern sich auch bereits für weitere Aufnahmen entschieden hat“, so Schmid, dem besonders die verschiedenen Möglichkeiten der Lehrausbildung am Herzen liegen: „Lehre ist heute weit mehr als nur eine dreijährige Berufsausbildung. Wir sehen, dass immer mehr Auszubildende die Lehre mit der Matura kombinieren, um eine noch breitere Wissensbasis zu erlangen. Ein anderer Weg ist die - dann verkürzte - Lehre nach der Matura, die in vielen Lehrbetrieben, etwa bei den Reisebüros, sehr gerne angenommen wird. Hier verbindet sich breites Allgemeinwissen und schon etwas mehr Lebenserfahrung mit der Spezialausbildung durch den Lehrbetrieb. Eine unschlagbare Kombination“.

Über 1.200 Lehrlinge hat das Verkehrsbüro in mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich ausgebildet, viele davon mit ausgezeichnetem Erfolg. Aktuell begleitet die Tourismusgruppe über 100 Lehrlinge aus 18 Nationen und bietet mit zehn Lehrberufen eines der vielfältigsten Ausbildungsprogramme der Branche. „Die Stärke unserer Branche beruht auf exzellenten Fachkräften. Als größte Tourismusgruppe Österreichs ist es uns ein zentrales Anliegen, junge Menschen qualifiziert auszubilden und sie professionell auf ihrem Berufsweg zu begleiten“, betont Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des Verkehrsbüros: „Mein besonderer Dank gilt unseren Ausbildern und Führungskräften, die mit großem Einsatz und Engagement die hohe Qualität unserer Ausbildung sichern.“

Das Verkehrsbüro setzt auf kontinuierliche Ausbildungsqualität und Nachwuchssicherung im Tourismus. Die unternehmenseigene Lehrlingsakademie bietet eine fundierte, praxisnahe Ausbildung, die Lehrlinge arbeiten an Orten, die österreichische Gastfreundschaft prägen. In den von Verkehrsbüro Hospitality betriebenen Hotels, im traditionsreichen Café Central, bei Palais Events sowie in den Ruefa Reisestores und bei Eurotours werden insgesamt zehn Lehrberufe angeboten: Kochlehrling, Hotelkauffrau/-Mann, Restaurantfachfrau/-Mann, HGA Lehrling, Konditorlehrling sowie Bürokauffrau/-mann, Lehrling IT-Systemtechnik, Eventkauffrau-/mann und Reisebürokauffrau-/mann und E-Commerce Kauffrau-/mann.