ÖAMTC: Drohnen weiter beliebtes Weihnachtsgeschenk

Wien (OTS) -

Mit großen Schritten rückt Weihnachten näher und damit auch die Frage, womit man heuer Freude unter dem Christbaum bereiten kann. Drohnen zählen nach wie vor zu den besonders gefragten Geschenken, denn sie faszinieren Technikbegeisterte quer durch alle Altersgruppen. "Bevor man jedoch ein Modell auswählt, lohnt es sich, einige Punkte zu berücksichtigen", betont Thomas Fleer, Drohnenexperte der ÖAMTC Fahrtechnik. "Welche Drohne am besten geeignet ist, hängt stark von Erfahrung, Fähigkeiten und Erwartungen der Beschenkten ab." Die wichtigsten Kriterien fasst er wie folgt zusammen:

Alter und Nutzerprofil: Für Kinder unter 14 Jahren eignen sich vor allem kleine, widerstandsfähige Spielzeugdrohnen. Sie verzeihen Abstürze eher und stellen ein geringeres Risiko für andere dar.

Integrierte Sicherheitsfunktionen: Features wie automatische Rückkehr oder Hinderniserkennung senken das Unfallrisiko erheblich. "Gerade für Einsteiger:innen sind solche Assistenzsysteme sehr zu empfehlen", so Fleer.

Format und Flugdauer: "Sowohl Größe als auch Akkukapazität beeinflussen das Flugerlebnis maßgeblich. Daher unbedingt vorher klären, was sich die Beschenkten erwarten", rät der Experte.

Kamera & Aufnahmequalität: Wer seine Flüge dokumentieren möchte, sollte ein Modell mit hochwertiger Kamera ins Auge fassen. "Für viele spielt die Bildqualität eine zentrale Rolle bei der Auswahl", erklärt Fleer.

Rechtliche Vorgaben: "Vor dem ersten Start muss man sich mit den geltenden Bestimmungen vertraut machen – und auch darauf achten, dass die Beschenkten diese kennen", erinnert der Drohnenprofi. Flüge über Menschen oder in Verbotszonen sind tabu und können teuer werden.

Beratung, Trainingsangebote und Drohnen-Info App des ÖAMTC

"Drohnen bereiten große Freude – vorausgesetzt, man entscheidet sich für ein passendes Modell und nimmt die Rahmenbedingungen ernst", fasst Fleer zusammen. Der Mobilitätsclub unterstützt angehende Pilot:innen dabei, von Beginn an sicher unterwegs zu sein.

Die kostenlose Drohnen-Info App des ÖAMTC liefert nicht nur rechtliche Informationen zu unterschiedlichen Modellen, sondern zeigt mittels interaktiver Karte auch Flugverbotszonen an. Zudem lassen sich wichtige Dokumente wie der Drohnenführerschein oder Versicherungsnachweise bequem digital speichern. "Unsere Fahrtechnik bietet zusätzlich theoretische Inputs und praktische Trainings an", so Fleer. "Damit erhalten Einsteiger:innen das nötige Know-how für verantwortungsbewusstes Fliegen."