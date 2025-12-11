Tradition am Silvesterpfad und sportlicher Auftakt ins neue Jahr

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge (OTS) -

Vom fulminanten Galakonzert über den besinnlichen Silvesterpfad am Maltschacher See bis zum neuen Dreikönigsschwimmen: So gestaltet die Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge den Jahreswechsel.

Silvesterpfad am Maltschacher See

3,5 Kilometer langer, mit Kerzen ausgeleuchteter Rundweg entlang des Seeufers. Die abendliche Wanderung richtet sich an Besucherinnen und Besucher, die den Jahreswechsel naturnah und ohne Feuerwerkslärm verbringen möchten.

Entlang des Weges gestalten Vereine und Betriebe der Region mehrere Stationen. Feuerstellen dienen als Treffpunkte, Kinder grillen Marshmallows oder Würstchen, Erwachsene kommen ins Gespräch. In der Alten Schmiede zeigt Kunstschmied Ernst Wolf traditionelle Handwerksarbeit und fertigt kleine Glücksbringer an.

Infos zum Silvesterpfad am Maltschacher See .

Mit “Sternenglitzer” und Galakonzert ins Neue Jahr

18:30 - 21:00 Uhr | Kongresshaus Millstatt

Für jene, die es schillernd lieben: Wie wäre es mit einem bunten Familienprogramm, virtuosen Gitarrenklängen von Julia Malischnig & Friends und zum krönenden Abschluss einem funkelnden Feuerwerk? Vor der Kulisse des Millstätter Sees wird der Jahreswechsel für alle zum Erlebnis. Das traditionelle Silvestergalakonzert des La Guitarra esencial Festivals Millstatt lädt am 31. Dezember zu einem festlichen Jahresausklang voller musikalischer Strahlkraft, Emotion und Lebensfreude. Die international gefeierte Gitarristin und Sängerin Julia Malischnig gestaltet gemeinsam mit den herausragenden Musiker:innen Cecilio Perera, Benjamin Ziervogel, Asja Valčić, Klaus Paier, Stefan Gfrerrer, Klaus Lippitsch und Marina Razumovskaja einen einzigartigen Konzertabend, der musikalisch verzaubert und bewegt. Als besonderes Highlight wird Julia Malischnigs neues Album enthüllt. Kartenverkauf: Kartenbüro Porcia Spittal oder unter karten@porcia.at

Mit frischem Elan ins neue Jahr: Dreikönigsschwimmen in Seeboden

Aus dem erstmals 2025 durchgeführten Dreikönigsbaden entsteht heuer das erweiterte Dreikönigsschwimmen: Seeboden setzt den Jahresbeginn damit mit einem neuen Winterformat fort. Die Veranstaltung am 6. Jänner wird vom Tourismusverband Seeboden in Kooperation mit der MBN und der Wasserrettung Spittal/Millstatt organisiert. „Ziel ist es, den Jahresstart mit einem gesundheitlich orientierten Impuls zu verbinden und ein wiederkehrendes Winterangebot am Millstätter See zu etablieren“, so TVB-Leiter Hellmuth Koch.

Ab 10 Uhr erfolgen Registrierung und Briefing, auch kurzfristige Anmeldungen sind möglich. Eine gemeinsame Einstimmung mit Joschi Peharz sowie ein kurzer Empfang bilden den Rahmen, bevor die Heiligen Drei Könige erwartet werden. Der Start der beiden Schwimmdistanzen ist für 11.30 Uhr vorgesehen.

Für die Premiere werden rund 50 Teilnehmende erwartet. Das Format richtet sich sowohl an Kaltwasserschwimmerinnen und -schwimmer als auch an Interessierte, die den Jahresbeginn bewusst aktiv gestalten möchten. Ausgestattet mit Sicherheitsbegleitung durch die Wasserrettung soll das Dreikönigsschwimmen in den kommenden Jahren zu einem fixen Bestandteil der winterlichen Veranstaltungen am See ausgebaut werden. Mehr Infos zum Dreikönigsschwimmen

Tipps für den Silvesterabend:

16:00 Uhr - Kindersilvester mit dem Sagamundo-Team in Döbriach

17:30 Uhr - Familienfeuerwerk beim KAP 4613 in Millstatt

23:59 Uhr- Fackellauf über die NockIN Abfahrt in Bad Kleinkirchheim

24:00 Uhr - Seefeuerwerk im Schillerpark in Millstatt

Hotel Hochschober im Zeichen von Bordeaux Mehr Infos

Seevilla Millstatt - Silvester-Gala mit Feuerwerk + Neujahrsbrunch - Mehr Infos

Ortners Eschenhof - Gala + Feuershow - Mehr Infos

Silvester Party im Moserhof + Slow Food Gala Dinner im mo.wi - Mehr Infos

Weitere Termine rund um Silvester:

Winterzauber auf dem Wasser mit der MS Porica: 30. Dezember, 1., 3. Jänner 2026

Mit Tahmina auf lichtvoller ZEITreise 3. Jänner 2026

Alle Infos auf: www.seeundberg.at/planen/silvester/