AVISO: Weihnachtsaktion für ein gerechtes Budget vor dem Finanzministerium

Das Sparpaket belastet die Ärmsten viel stärker als die Reichsten. Um 1,1 % verringert es im reichsten Zehntel der Bevölkerung das Einkommen, um 3,3 % aber im ärmsten Zehntel. Gleichzeitig ist ein gefährlicher Wettlauf in Bund und Land entstanden: Wer ist am widerlichsten zu den Ärmsten und wer schließt am effizientesten Menschen aus?

Das Netzwerk Armutskonferenz präsentiert Bausteine für ein Österreich ohne Armut und Ausgrenzung. Jetzt das Richtige tun: Sozialen Absturz verhindern und vermeiden.

Am Di, 16.12.2025

10.00 Uhr

Vor dem Finanzministerium,

Johannesgasse 5, 1010 Wien

