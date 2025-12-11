- 11.12.2025, 08:48:02
- /
- OTS0011
AVISO: Weihnachtsaktion für ein gerechtes Budget vor dem Finanzministerium
Armutskonferenz: Bausteine für ein Österreich ohne Armut – gerade jetzt in Teuerung & Krise
Das Sparpaket belastet die Ärmsten viel stärker als die Reichsten. Um 1,1 % verringert es im reichsten Zehntel der Bevölkerung das Einkommen, um 3,3 % aber im ärmsten Zehntel. Gleichzeitig ist ein gefährlicher Wettlauf in Bund und Land entstanden: Wer ist am widerlichsten zu den Ärmsten und wer schließt am effizientesten Menschen aus?
Das Netzwerk Armutskonferenz präsentiert Bausteine für ein Österreich ohne Armut und Ausgrenzung. Jetzt das Richtige tun: Sozialen Absturz verhindern und vermeiden.
Am Di, 16.12.2025
10.00 Uhr
Vor dem Finanzministerium,
Johannesgasse 5, 1010 Wien
Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen.
Rückfragen & Kontakt
Die Armutskonferenz.
www.armutskonferenz.at
01/4026944 oder 0664/5445554
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARM