TU Graz-Absolvent gewinnt in der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Hauptkategorie "Dissertationen"

In der Hauptkategorie „Dissertationen“ ging der Sieg an TU Graz-Absolventen Fikret Bašić.

Dipl.-Ing. Dr. Fikret Bašić, TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreisträger 2025, mit TU Graz Rektor Prof. Horst Bischof, TU Graz Universitätsrätin Mag. Ulrike Farnik, TÜV AUSTRIA CEO Dipl.-Ing. Dr. Stefan Haas und Dissertationsbetreuer Prof. Christian Steger | wipreis.tuvaustria.com
Graz, Wien (OTS) - 

Am Abend des 24. November ging im Kuppelsaal der TU Wien die 14. Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises über die Bühne. In der Hauptkategorie „Dissertationen“ ging der Sieg an TU Graz-Absolventen Fikret Bašić.

Dipl.-Ing. Dr. Fikret Bašić, Absolvent der Studienrichtung Informations- & Kommunikationstechnik, setzte sich gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz mit 46 Bewerbungen aus acht Universitäten durch.

Die Dissertation liefert praxisnahe Lösungen für neue EU-Initiativen zur Batteriezweitnutzung und den Batteriepass. Ziel ist es, ausgediente E-Auto-Batterien effizient in Anwendungen wie Smart Grids oder Haushaltsgeräten weiterzuverwenden.

Startschuss für den 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2026

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2024 ist. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt. Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 24. November 2026 statt.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TVO

