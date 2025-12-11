TU Graz-Absolvent gewinnt in der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Hauptkategorie "Dissertationen"

Graz, Wien (OTS) -

Am Abend des 24. November ging im Kuppelsaal der TU Wien die 14. Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises über die Bühne. In der Hauptkategorie „Dissertationen“ ging der Sieg an TU Graz-Absolventen Fikret Bašić.

Dipl.-Ing. Dr. Fikret Bašić, Absolvent der Studienrichtung Informations- & Kommunikationstechnik, setzte sich gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz mit 46 Bewerbungen aus acht Universitäten durch.

Die Dissertation liefert praxisnahe Lösungen für neue EU-Initiativen zur Batteriezweitnutzung und den Batteriepass. Ziel ist es, ausgediente E-Auto-Batterien effizient in Anwendungen wie Smart Grids oder Haushaltsgeräten weiterzuverwenden.

Startschuss für den 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2026

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2024 ist. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt. Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 24. November 2026 statt.