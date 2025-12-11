- 11.12.2025, 08:45:33
TU Graz-Absolvent gewinnt in der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Hauptkategorie "Dissertationen"
In der Hauptkategorie „Dissertationen“ ging der Sieg an TU Graz-Absolventen Fikret Bašić.
Am Abend des 24. November ging im Kuppelsaal der TU Wien die 14. Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises über die Bühne. In der Hauptkategorie „Dissertationen“ ging der Sieg an TU Graz-Absolventen Fikret Bašić.
Dipl.-Ing. Dr. Fikret Bašić, Absolvent der Studienrichtung Informations- & Kommunikationstechnik, setzte sich gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz mit 46 Bewerbungen aus acht Universitäten durch.
Die Dissertation liefert praxisnahe Lösungen für neue EU-Initiativen zur Batteriezweitnutzung und den Batteriepass. Ziel ist es, ausgediente E-Auto-Batterien effizient in Anwendungen wie Smart Grids oder Haushaltsgeräten weiterzuverwenden.
Startschuss für den 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2026
Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2024 ist. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt. Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 24. November 2026 statt.
